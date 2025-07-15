白冰冰爆高凌風中槍秘辛　張菲躲機車後還被飆髒話

記者葉文正／台北報導

年代MUCH益智節目《百變智多星》百餘集後迎來史上最大咖白冰冰率領子弟兵驚喜現身！為了歡迎白冰冰的到來，主持人葉欣眉還特意還原「大紅洋裝與頭花」致敬她。此次白冰冰率領一票子弟兵前來挑戰節目，卻被子弟兵爆料：「除了螢光幕前的表演，還會管飲料喝什麼」、「打電話來常聽到搓牌聲」，讓現場笑聲不斷。

▲白冰冰(右)提到當年槍擊事件。（圖／年代提供）



資深藝人白冰冰率領子弟兵羅瑋中、陳思瑋和蔡亞露等人挑戰益智節目《百變智多星》的十萬元家電大獎，除了宣傳子弟兵的新歌，也分享拉拔後輩的點點滴滴，並直言現在栽培中的後輩年紀最輕才八歲，「看到他們比賽就想到我以前的歲月，看著他們因為比賽落敗而哭，我也會跟著哭」。子弟兵東諺則說自己簽給白冰冰已經十三年，不只螢光幕前的演出簽給白冰冰，連私生活也要給她管，白冰冰笑稱：「會關心他們異性往來的界線，還有他們喝的飲料是不是酒？」

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▲白冰冰子弟兵蔡亞露推出新歌，上節目教跳手勢舞。（圖／年代提供）



此次白冰冰率領子弟兵陳思瑋、蔡亞露等人前來宣傳新歌。陳思瑋的新歌原名「我這款咖小」，由同門師兄明亮寫詞，為了軟化台語的口氣，改名「決定拚到底」，而他在節目中激昂獻唱，被眾人稱讚是「被木工耽誤的歌手」；駐唱新秀蔡亞露則帶來新曲「別再說拍謝啦！」並在現場教學手勢舞；白冰冰自己也發布新曲「喝酒講酒話」，節目中大方展現好歌喉，朗朗上口的歌詞與簡單旋律，讓眾人跟著拍起節奏應和起來。



除此之外，白冰冰更在節目中還原已故好友高凌風當年的中槍事件，講述當時高凌風與張菲走在路上聊天，突然一陣槍響，中槍的高凌風第一時間竟毫無感覺，是旁人驚呼：「高凌風！你中槍了！」才發現自己已經開始流血接著昏倒，而張菲則是躲到一旁的機車邊，卻不料機車的主人正是兇手，兇手坐上機車後發不動，踩了幾下後對著躲在一旁的張菲罵了一聲髒話才揚長而去，並坦言當時的藝人不論男女都是在槍林彈雨中討生活，更多精彩內容，請鎖定每周一至周五晚間九點於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出的《百變智多星》。