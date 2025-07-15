男星曾負債千萬...逃回老家賣豬肉　如今上電視「年銷售6億元」！

記者蔡琛儀／台北報導

由金曲歌王荒山亮、銷售天王劉家榮、恆溫歌王李明洋三位兄弟首度合體，舉辦的「三冠王說唱SHOW」將於10月18日在台中中興大學惠蓀堂登場，三人日前上陳國華主持的節目《那些年那些歌》回顧歌唱人生，也談及這次合體壓力不小。

▲劉家榮、荒山亮、李明洋上陳國華節目宣傳。（圖／瑞揚創意提供）

李明洋笑稱自己夾在兩大王者之間壓力山大，劉家榮則表示要扛票房重任最辛苦，而荒山亮坦言歌曲編排仍不斷調整，希望能滿足所有觀眾。他感性分享創作心路歷程，提到曾因瓶頸想休息，後來學會放鬆紓壓，與好友陳國華、已逝的安迪常聚會談音樂。

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劉家榮則分享原本在台北做業務，虧損負債幾千萬元，只好回雲林老家賣豬肉，在老同學幫忙下進到地方電視台當歌手兼產品銷售，靠著在電視購物頻道的說唱風格打開知名度，以「三心二意」哲學「看得開心、買得安心、用得放心」深植人心，更靠個人廣告帶創下年銷六億元成績，如今再登舞台，他自信表示演出門票已售出六成，有信心達成完售。

▲劉家榮、荒山亮、李明洋將攜手開唱。（圖／瑞揚創意提供）

出道34年終於圓夢開唱的李明洋，原本有機會成為天后江蕙同門師弟，但被鄉長告誡別被騙了，結果錯失機會，歌唱之路坎坷的他後來推出專輯，由於公司的宣傳人員也是菜鳥，突發奇想一人分飾兩角，充當宣傳打電話給執行製作敲通告，懇請幫忙安排上節目，當時連清晨四點的通告都不錯過，也曾數度想放棄歌唱事業，還斜槓做傳銷，好在有貴人張燕清伸手相助，讓他堅持初心走到今天。演唱會門票於年代售票與四大超商熱賣中。