李現床上撲倒楊紫…18禁求婚全網炸了！加碼「浴池裸吻」破尺度

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo熱播楊紫、李現主演古裝續作《錦繡芳華》，開播便空降MyVideo戲劇榜冠軍。隨著劇情進入「撒糖期」，男女主角終於突破心防，互訴真情。

▲《錦繡芳華》楊紫、李現終於互通心意。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

在美酒催情下，兩人深吻滾床、直奔激情畫面，李現更主動在床邊正式求婚，點燃兩大蠟燭霸氣道「花燭燃盡之前，我們誰也不許離開此屋！」隨即撲倒楊紫唇齒交纏，火辣情節全網沸騰，連同劇演員都自發助攻，包含飾演皇上的曲哲明貼出「可燃48h」的蠟燭笑喊要贊助，飾演護衛的郭喆更狠，曬出可燃30天的巨型蠟燭力挺主君李現，讓網友笑稱「這根本是史上最強助攻團！」

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▲《錦繡芳華》楊紫、李現「浴池裸吻」突破古裝尺度。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

《錦繡芳華》講述楊紫飾演的大唐花藝師「何惟芳」，如何靠才智與手藝成為皇上御封的「花商之首」。她得知李現飾演的「蔣長揚」雖背負風流貪官罵名，實則潛伏查案，兩人從同仇敵愾的拍檔漸生情愫。正式認愛後，劇情瘋狂灑糖，天台輕啄、額頭吻、嘴角吻連發，一集親五次不手軟。

▲《錦繡芳華》紛紛曬出蠟燭。（圖：翻攝自微博）

李現更邀楊紫共泡湯池，「浴池裸吻」畫面突破古裝尺度，讓網友直呼「這對CP吻戲太會撩！」、「親得好自然，完全不像演的」、「這才是成年人談戀愛的樣子，請多拍一點！」

正當觀眾沉浸在高糖時刻，《錦繡芳華》劇情急轉直下，瞬間變臉撒刀。蔣長揚遭寧王暗算，胸口遭刺倒地，何惟芳目睹丈夫吐血斷氣，悲痛欲絕卻被前夫劉暢（魏哲鳴飾）從背後摀口鼻、強行制止。蔣長揚與何惟芳隔空互望，彷彿訣別，畫面令人心碎。

▲《錦繡芳華》魏哲鳴糾纏楊紫。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

《錦繡芳華》即將於本週六（19日）迎來最終回，劇情高潮一觸即發。蔣長揚身中利刃生死成謎，引發觀眾焦急萬分，粉絲不斷敲碗「不能給我BE（Bad Ending）啊！」；而何惟芳也陷入與前夫劉暢的修羅場，何惟芳能否擺脫前毒夫的「失控癡戀」。

另一方面，寧王叛黨勢力全面爆發，動搖大唐根基，蔣長揚與何惟芳是否還有機會聯手反擊，完成兩人共同守護家國的誓言？從個人情感到朝堂風暴，三線劇情同步推進，情感與權謀全面交鋒，《錦繡芳華》最終章即將揭曉，現正於台灣大哥大MyVideo熱播中，週六鎖定結局篇。