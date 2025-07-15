詹惟中客戶家看風水「先留開運尿」！看10分鐘就狂推銷　本人揭真相

圖文／鏡週刊

命理師詹惟中近日被客戶抱怨看風水不專業，指他到人家裡看風水，不僅沒帶羅盤，而且第一件事竟是先尿尿，還宣稱這泡尿是「開運尿」，可以旺宅旺人，且他看的時間不到10分鐘，最後還推銷開運擺飾，種種行為惹惱客戶，稱他根本是頂著看風水之名行銷售之實。

詹惟中從事命理工作多年，受到政商名人喜愛，不只台灣人經常找他算命，甚至有居住在美國的客戶，願意砸百萬元邀請他飛到美國看風水。但日前本刊接獲爆料，讀者稱朋友找詹惟中看風水，受了一肚子氣。

四萬五起 狂推銷擺飾

讀者指出，他的朋友最近慕名找上詹惟中看風水，但詹惟中抵達後，卻表示要先上廁所，還跟客戶說這是「開運尿」，一開始客戶還認為是詹惟中的專業，並沒有太大反應，沒想到後來詹惟中在家中走來走去，這才發現他連羅盤都沒帶，看了約莫10分鐘，詹惟中便建議客戶要多擺些開運擺飾，運勢才會旺。

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▲詹惟中因看風水沒帶羅盤引發客戶不滿。

據讀者透露，詹惟中建議在家中各角落掛山水瀑布、聚寶盆、發財樹等開運擺飾，平均一樣開運物4萬5千元起跳，而當天詹惟中推薦的開運物，全部加起來大概要花費3、40萬元，讓客戶質疑他以看風水為名，實為銷售。

事後本刊求證詹惟中，他聽完客戶的不滿後表示，自己當命理師多年，始終秉持著「算命不準，紅包就不收」的原則，並強調過去他上節目也曾多次表達自己的原則。

▲詹惟中強調看風水以客為尊，若客戶不滿意開運擺飾，可以退回。

對於客戶質疑他還推銷要花3、40萬元買開運擺飾，詹惟中說：「若吉祥物（開運擺飾）不喜歡可以不要，倘若買了請回去，半年內沒有效（運勢不佳），當然可以退。」但如果客戶看過風水仍不滿意，他也願意再去幫客戶免費看一次。

▲詹惟中（左起）圈內人緣頗佳，日前與羅志祥、小鐘、吳宗憲、沈玉琳同框合影。（翻攝自詹惟中 就是愛算命臉書）

想借廁所 不好意思說

至於詹惟中看風水習慣性在客戶家中留下「開運尿」，對此他表示，是因為不好意思說要借廁所，所以習慣性用「開運尿」來化解尷尬。

但詹惟中指出，自己從業多年，向來秉持「以客為尊」，之前他曾幫某建商總裁辦公室看過風水，對方聽了他的建議買了開運擺飾後，不僅生意愈做愈旺，甚至連房子與土地也愈買愈多。

▲詹惟中除了看風水，也出書教大家如何改運。（翻攝自詹惟中 就是愛算命臉書）

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