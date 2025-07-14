44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多髒事」！　遭炎上發4聲明道歉了

記者孟育民／台北報導

同志網紅「FJ234」由福福（FuFu）和Josh兩位舞蹈老師組成，因為時常拍攝大尺度同志議題，深受許多粉絲喜愛，在YouTube頻道擁有44萬訂閱。然而，Josh先前拍了一部影片評論TWICE和BLACKPINK同時回歸，卻直言TWICE團員中最討厭定延，甚至爆料朋友從JYP練習出來，指她做了「很多髒事」，引起ONCE（粉絲名）怒火。對此，Josh親上火線道歉了。

▲Josh爆最討厭TWICE定延，親發聲道歉了 。（圖／翻攝自YouTube／FJ234）



Josh的言論不但掀起TWICE和BLACKPINK兩團粉絲對立，甚至在影片中直言最討厭TWICE裡的定延，指稱對方做了很多髒事，無憑無據的指控，讓粉絲難以接受，雖然他已刪除該影片，但仍難平息紛爭，痛批他「公然毀謗藝人」，甚至許多粉絲寄信到海外，希望JYP能正視此事。

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▲Josh帶著算團圓福福鞠躬道歉，面對外界指責。（圖／翻攝自YouTube／FJ234）

對此，Josh稍早也拍片道歉，列出4點聲明表示：「第一，我不應該因為自己個人的喜好，去輕易評斷兩團的團員好與壞，這是我的疏忽，以後會更加謹慎。再者我不應該相信未證實的傳言並且成為散播者，我在這邊向TWICE成員定延以及ONCE道歉；第三，每個藝人都非常努力，我不應該隨意抹煞別人的辛苦，這點我會再次檢討；第四，這次的錯誤發言傷害了定延以及TWICE的形象，經過這次會記取教訓，以後會謹言慎行發言。」

▲▼Josh表示不該相信未證實的謠言。（圖／翻攝自YouTube／FJ234）



