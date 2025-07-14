米可白悼念癌逝愛犬「睜著眼睛離世」！　心碎喊：謝謝你選擇我

記者顧齊祐／綜合報導

藝人米可白13歲的愛犬「錢錢」，因罹患胃癌在本（7）月初離世。近日她透過社群平台悼念愛犬，表達無盡的思念與不捨。她以「錢錢的懷念」為題，回顧兩人相伴的點滴，並深情寄語，希望未來能再次相遇。

▲米可白發文悼念癌逝愛犬。（圖／翻攝自Facebook／米可白）



米可白回憶，與錢錢初次相遇時，自己內心便埋下了一顆悲傷的種子，「明知道生命有限，卻還是忍不住想全心全意地守著你」。她坦言，原本期望能陪伴錢錢更久，但病魔來得突然，讓她措手不及。面對治療過程中的種種挑戰，包括灌食、抽氣以及點滴等，她形容錢錢是「不肯放手的小勇士」，始終努力撐過每一個難關。

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▲米可白愛犬「錢錢」因罹患胃癌不幸離世。（圖／翻攝自Facebook／米可白）



回顧錢錢離世的那天，米可白透露，錢錢是睜著眼睛在她的目光中離世。她表示，那一刻錢錢並非驚恐或遺憾，而是錢錢試圖將她的模樣深刻記住，即使下一輩子忘記自己，也不願忘記她是誰。米可白坦言，與錢錢的相遇早已註定要承受靈魂裂開般的痛，但她從不後悔，因為錢錢教會了她無條件的信任，以及無需言語也能深刻理解的陪伴。

▲米可白透露，錢錢是睜著眼睛在她的目光中離開的。（圖／翻攝自Facebook／米可白）



米可白感慨地說「這世界上，再也沒有第二個你了」，並承諾將用餘生的每一份想念，溫柔地將錢錢留在心中。文章最後，她向錢錢深情喊話：「謝謝你選擇我當媽媽，下輩子記得來找我。永遠愛你的媽咪。」展現了她對愛犬的無限思念，也令粉絲們深受感動。