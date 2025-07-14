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謝忻路邊撿到「陸龜」求救…網驚：這是保育類！　她嚇壞急通報

記者蔡宜芳／綜合報導

女星謝忻不時會在社群分享自己的日常，她14日提到自己在路上遇到一隻烏龜，結果PO照被網友發現那竟是保育類，她為此嚇得趕緊通報動保單位，也分享了最後的處理結果。

▲▼謝忻路邊撿到「陸龜」求救　網驚：這是保育類！（圖／翻攝自謝忻臉書及Threads）

▲謝忻在路邊撿到烏龜。（圖／翻攝自謝忻臉書及Threads）

謝忻14日晚間在Threads發文求助，透露自己在路上撿到了一隻陸龜，「請問在路上遇到一隻陸龜該怎麼辦？誰可以救我？基隆人幫幫忙。」不過，網友看了她曬出的照片後，紛紛指出那不是普通的烏龜，而是被列為保育類的「食蛇龜」。

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▲▼謝忻路邊撿到「陸龜」求救　網驚：這是保育類！（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）

▲▼謝忻在路上遇到食蛇龜。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）

▲▼謝忻路邊撿到「陸龜」求救　網驚：這是保育類！（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）

謝忻在得知後，立刻向動保單位進行通報，原地等待，並道歉說：「對自己保育知識不足感到很抱歉。」接著，她的姪女也代為發文說：「我是她姪女（為了避免我可能說錯話她被罵...）我剛剛查了一下，棲地應該大機率不在基隆，但我不確定，目前2025年7月14日晚上7點53分，在等動保處（或動保署）來接。」

沒多久後，謝忻的姪女也再次發文表示：「各位，收回去了！沒事了！」透露動保單位有確認那隻烏龜確實是保育類的食蛇龜，同時也附上了動保單位前來接應的照片。對於這場小意外，網友也留言表示「有正確處理都沒什麼問題」、「感謝你的熱心」。

▲▼謝忻路邊撿到「陸龜」求救　網驚：這是保育類！（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）

▲謝忻已將食蛇龜交由動保單位處理。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）

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