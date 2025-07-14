艾瑪華森被逮「違停又超速」！　爆將親自出庭求情

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢巨星艾瑪華森（Emma Watson），以其在《哈利波特》電影系列中飾演的「妙麗」一角在全球範圍內嶄露頭角。近期才因新戀情登上版面的她，沒想到立刻又因交通違規成為新聞焦點。根據外媒報導，她在2024年就因超速遭警方罰款，而駕駛的藍色Audi S3，更是先前因違停被拖吊的同一輛車，被不少人笑說：「這台車是慣犯沒錯了。」

▲艾瑪華森爆出超速、違停吃罰單。（圖／達志影像）

根據外媒報導，法院資料顯示，現年35歲的艾瑪華森於2023年7月31日，在牛津班伯里路（Banbury Road）上駕車時，因車速達每小時38英里（約61公里），遠超當地限制的30英里（約48公里），因此觸發測速照相。當時她正就讀牛津大學的創意寫作課程，疑似趕路上課不慎踩了重油門，結果就這麼吃上罰單。

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▲艾瑪華森申請親自出庭。（圖／翻攝自IG／ emmawatson）

此案件，艾瑪華森是透過E-MAIL收到罰單，並於2025年3月3日以書面形式承認違規。不過，她也主動申請希望能親自出庭陳述，案件預計將於數日後在海威科姆地方法院（High Wycombe Magistrates’ Court）開庭審理。如果她選擇出庭，有望當場解釋特殊情況，藉此爭取減輕處分。至於她的發言人目前尚未針對此事做出任何回應。