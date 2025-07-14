傳富商出手幫Dora！李怡貞轟小三「揭侵門踏戶內幕」：致命一刀留給正宮　

記者孟育民／台北報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）被影射介入富商婚姻，甚至還懷孕墮胎，樂天7月班表曝光不見她的名字，最近Dora提早舉辦生日會，吸引不少粉絲到場支持，心情似乎完全不受影響。她今（14日）遭週刊爆出外遇的富商，曾主動幫付給統一獅20萬違約金，而樂天球團在今年年底合約到期後，也不再與Dora續約。對此，除了樂天回應外，稍早最初爆料的律師李怡貞也再度開砲小三。

▲Dora捲入富商小三風波。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

對於Dora合約問題，樂天回應：「關於週刊報導不清楚其消息來源。小葳葳目前七月無排班，未來的班表安排與是否續留，將待年底確認明年度合約後再行公告，謝謝關心。」

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▲李怡貞再度發文。（圖／翻攝自臉書）

另外，看到新聞的李怡貞不忍再度聲，「老話一句，致命的一刀我留給正宮。至於正宮真的好的很啦，從一開始到最後都很好，什麼流言蜚語都別想傷害。」她也再次呼籲小三，「要給人家侵門踏戶，知道人家小孩過敏原是動物毛，就不要一直把狗也帶進去人家家裡，狗毛是會亂飛的呀。小孩過敏起來其實嚴重會很嚴重的，金孫很珍貴妳傷不起的捏。」