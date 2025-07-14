《對立而已》見面會寵粉！黑白CP葛兆恩、紀成澔超吸睛

記者許逸群／台北報導

三立VBL劇集《對立而已》雖然已於上月播畢，但其高人氣延燒不退，劇組日前特地於台北舉辦粉絲見面會，與粉絲近距離互動。主要演員葛兆恩、紀成澔、林輝瑝、Matthew幸卓輝及夏和熙全員出席，現場座無虛席，熱情洋溢。活動中，演員們精心準備了許多精彩橋段，滿足粉絲的期待。

▲▼VBL劇集《對立而已》粉絲見面會。（圖／三立提供）

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「黑白CP」葛兆恩與紀成澔的甜蜜互動更是全場焦點。兩人合唱紀成澔所屬男團VERA的歌曲〈BABY向我走過來〉，並親自教學副歌舞蹈動作，引領全場粉絲熱情舞動。此外，葛兆恩更在見面會上宣布將於7月26日舉辦個人演唱會「POP ERA」，並特別邀請紀成澔所屬的VERA擔任嘉賓。

▲「黑白CP」葛兆恩與紀成澔。（圖／三立提供）

更令人驚喜的是，兩人預告將帶來一段「只有他們自己知道」的神秘演出，葛兆恩更賣關子表示：「這次會從頭妖精到尾！」吊足粉絲胃口，令人無限期待。林輝瑝則首次挑戰跳舞，雖然笑稱「只能在後面划水」，但也展現了不同以往的活潑一面。

▲演員們甜蜜互動超吸睛。（圖／三立提供）

來自香港的Matthew幸卓輝，在見面會上獻出難得的歌唱處女秀，其溫柔的嗓音征服全場，贏得粉絲們如雷貫耳的讚賞，驚呼其「根本是歌手等級！」而以主持及演員身分活躍的夏和熙，則憑藉劇中「都岢顗」一角的灑脫與義氣收穫大量粉絲，他在活動中大方展現好身材，引發全場尖叫。

活動最後，片尾曲演唱者朱宇青驚喜現身，帶來溫暖療癒的歌聲，為這場熱鬧的粉絲見面會劃下完美的句點。此次見面會不僅展現了演員們與粉絲間深厚的感情，更成功延續了《對立而已》的熱度，為劇集留下美好的回憶。