泰國饒舌女傑MILLI新作曝光！日本魔性舞團Avantgardey驚喜參演

記者許逸群／綜合報導

泰國饒舌新星MILLI發行全新專輯《HEAVYWEIGHT》，展現其獨特的音樂風格與創作實力。新專輯不僅延續 MILLI與國際廠牌88rising的成功合作，更網羅眾多國際巨星參與，包括南韓饒舌才子BewhY、日本嘻哈女王Awich、日本新銳團體 ATARASHII GAKKO! 等，星光熠熠的陣容為專輯增添無比魅力。

▲泰國饒舌新星MILLI發行全新專輯《HEAVYWEIGHT》。（圖／YUPP! Entertainment提供）

專輯主打歌〈SICK WITH IT〉MV已同步釋出，由日本魔性舞團Avantgardey 驚喜演出，其招牌波波頭造型與前衛制服搭配MILLI狂放不羈的個人風格，創造出視覺衝擊力十足的MV，完美詮釋歌曲中強烈的女性自信能量。歌曲以英語為主，穿插泰語歌詞與MILLI獨特的饒唱風格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼泰國饒舌新星MILLI。（圖／YUPP! Entertainment提供）

除了上述藝人外，《HEAVYWEIGHT》還邀請到加州新生代 DJ Knock2、泰國實力派歌手HUGO及樂團H3F成員Gong等參與合作，展現MILLI廣闊的音樂人脈與國際視野。值得一提的是，MILLI更遠赴洛杉磯參與創作營，與多位國際製作人及作詞家合作，充分展現她高昂的創作企圖心。

為宣傳新專輯，MILLI近期積極參與各種宣傳活動，例如與王嘉爾、Uncle Roger等藝人同台演出，更在「etrikekaraoke」頻道演唱Nicki Minaj經典歌曲〈Super Bass〉，影片點閱率已突破400萬次，展現其強大的網路影響力

22歲的MILLI本名Danupha Khanatheerakul，來自泰國曼谷，是東南亞樂壇冉冉升起的新星。自2019年出道以來，其音樂才華備受肯定，更於2022年成為首位登上Coachella主舞台的泰國藝人，並因在舞台上享用芒果糯米飯而爆紅全球，並於2022年獲BBC評選為全球百大最具影響力女性。