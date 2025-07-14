米砂改當上班族3年「轉職近況曝光」！　狂學12技能寫網頁程式碼

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber米砂昔日以「老濕姬」之名活躍，頻道最高擁有97萬訂閱，2022年無預警宣布「回歸社會」成為上班族，雖然轉換跑道，仍不時透過社群與粉絲分享生活點滴，近日就分享自己轉職學習JavaScript（JS）網頁程式碼的心路歷程，形容自己是「技能樹亂點的人」，一共涉獵超過12項技能。

▲米砂昔日以「老濕姬」之名活躍。（圖／翻攝自Instagram／misa_7260）



米砂透露，目前正積極自架電商網站，日常工作中充滿挑戰，甚至因頻繁除錯至深夜，崩潰直呼：「我眼睛快瞎了＋腦袋燒壞。」她坦言，轉職過程辛苦，常因修改一處程式碼又得檢查其他部分，除錯工作耗時長達4小時以上，但她仍堅持不放棄，近期終於成功上架自己設計的訂閱插件，雖暫時不公開，仍感受到滿滿的成就感。

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此外，米砂也形容自己是「技能樹亂點的人」，涉獵範圍包括繪畫、裁縫、美編、後製、剪輯、網紅經營、主持、外語、程式碼及活動策劃等，也會使用Sketchup、Excel巨集，還曾在1個月不到的時間內，自學成功串接金流功能，她開玩笑說：「不知道在得意什麼，不過我只自學了1個月不到，姑且還是可以得意的。」

▲米砂分享轉職近況。（圖／翻攝自Instagram／misa_7260）