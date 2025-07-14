歐陽靖贊成店家規定「禁止X歲以下兒童進入」　對台厭童風氣悲觀

記者劉宜庭／綜合報導

女星歐陽靖今（14日）在社群媒體發文表示，公開支持公共營業場所明文規定「禁止X歲以下兒童入場」的措施，並分享自身作為幼兒家長的心路歷程，呼籲社會大眾理解育兒的辛苦與不易，並促進對不同族群的包容。

歐陽靖表示，身為家長，她深知有些小孩難以控制，無法與成人溝通的情況經常發生。她分享自己懷孕期間，在小火鍋店遇到一對疲憊夫妻帶著約1歲的女兒，女童因無聊敲打餐具發出聲響，但父母似乎完全麻痺於此，直到店員提醒才稍作制止。當時歐陽靖並不理解，直到自己成為單親媽媽後，才明白家長真的會因長期疲憊而「耳聾」，無法時時注意孩子。

▲歐陽靖常在社群平台分享個人觀點。（圖／翻攝自Facebook／GinOy 歐陽靖）



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歐陽靖坦言育兒生活十分艱辛，24小時緊繫小孩，哭鬧聲不絕於耳，「從當初會被小孩的哭鬧聲吵到崩潰，到後來也漸漸麻痺了。」有次甚至在小孩大哭時，她只是望著遠方大海、眼神死，直到被路人關心小朋友狀況，「我才驚覺自己的耳朵居然自動過濾掉小孩的超高分貝哭聲！」

「當然也是有很多放任小孩的恐龍家長。」歐陽靖舉例，有些家長確實放任小孩無度行為，「例如小朋友在胡鬧、狂咳嗽不戴口罩，自己卻坐在一邊滑手機。我也曾跟這種恐龍家長交手過，如果你指正他們，他們還會『見笑轉生氣』，然後反過來責備你。」不過，她也補充：「但也有一些家長是對自己小孩製造的聲音感到麻痹，他們需要的是被善意提醒。」

因此，歐陽靖支持對公共場所的年齡限制，尤其是需要安靜的咖啡廳、書店及博物館。她同時指出，非親子族群若選擇前往「兒童友善」場所，也應有相應的包容心理；反觀偷拍育兒過程並加以批評的「厭童者」，她批評：「才是真正的亂源。」

▲歐陽靖同樣身為家長，對台灣目前的「厭童」及「恐童」風氣抱持悲觀態度。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖對台灣目前的「厭童」及「恐童」風氣表達悲觀，認為生育率下降，社會同理心不足。身為家長的她強調，自己也討厭「恐龍家長」，因為他們只顧自己小孩，不顧他人；但因社會兒童安全機制失衡，過度保護的家長只會越來越多。她支持店家以明文規定保護所有消費者權益，並呼籲家長與獨身主義者不應處於對抗態度。

此外，歐陽靖分享自己教導孩子「受控」的重要性，在確定兒子不會影響別人之前，盡量不帶他去需要安靜配合的場所，她無奈表示：「但即使像我這麼自我要求的人，還是無法控制孩子當『躺地寶』，當時我被罵翻了，有網友留言說：「如果我看到新醬躺在地上，我就踩死他！」」

最後，歐陽靖指出，台灣育兒環境不友善，兒童不僅承受壓力，安全也備受考驗。她呼籲政府應投入資源改善托育環境，提高安全與品質，讓家長能減少緊繃感，避免成為恐龍家長，進而推動社會正向循環。