韓歌王開萬人演唱會「全部免費進場」！　網友全瘋了：一定帶爸媽去

記者張筱涵／綜合報導

南韓「歌王」趙容弼（조용필）將於2025年9月6日舉行睽違28年的KBS個人演唱會，地點選在可容納萬人的首爾高尺天空巨蛋，且全場免費開放觀賞，一經公布隨即成為全網焦點。這場演出作為KBS為紀念「光復80週年」的大企劃《此刻，永恆：趙容弼》的一部分，不僅具有高度象徵意義，也讓粉絲興奮直呼：「這才是歌王的級別！」

▲趙容弼將開免費的萬人演唱會。（圖／翻攝自YouTube、韓網）



這場演唱會是趙容弼繼1997年後首度於KBS舞台獨唱，也是時隔17年再次於地面電視台舉辦個人演出。KBS表示，此次將延續歷年《大企劃系列》的高規格水準，過往曾邀請羅勛兒、g.o.d、朴軫永等指標性音樂人參演，而此次演唱會現場畫面也將於中秋連假期間在KBS 2TV播出。

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網友得知消息後炸鍋，紛紛留言表示：「這免費真的瘋了」、「我一定要帶爸媽去」、「快點公布怎麼搶票」、「高尺巨蛋耶，太有誠意了吧」、「KBS這次做大事了」。也有粉絲擔憂會造成搶票混亂，直言「希望用抽籤不要用先搶的，避免老人家受傷」、「免費演唱會可能會引發黃牛亂象，真的希望主辦方好好設計門票機制」。

部分網友則將這場演唱會視為一種「世代共鳴」的機會：「這真的是可以跟爸媽一起去的演唱會」、「爸媽以前的青春，現在我也想參與」、「希望成功搶到票讓我媽圓夢」。

趙容弼自1970年代出道以來，以〈朋友啊〉、〈短髮女孩〉、〈那年冬天的茶館〉等金曲跨越半世紀風靡全國，粉絲橫跨老中青三代。他同時長年默默捐助兒童癌症病患、心臟病童及弱勢學生，為人敬重。

目前演唱會詳細入場方式尚未公開，網友高度關注「是否採取抽籤制還是先到先得」。不論最終形式為何，這場免費巨蛋演唱會都勢必成為2025年韓國音樂圈最具話題性的盛事之一。正如演唱會標題《此刻，永恆》所言，趙容弼將再一次用音樂與大眾共同創造難忘的歷史時刻。