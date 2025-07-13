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愛莉莎莎搭機又遇奧客！　被踢椅踩扶手嘆：要好好賺錢搭商務艙

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎最近剛結束為期12天的美國雪士達之旅，旅程結束的她今（13）日在社群分享心情，除了透露搭機來回的途中都遇到沒品的乘客之外，同時也表示要好好賺錢，以後都搭商務艙，「我到底這輩子造了什麼孽。」

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▲▼愛莉莎莎結束12天的雪士達之旅。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

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愛莉莎莎在IG限動及貼文中抱怨，這趟旅程的飛行運氣太差，直呼：「突然覺得這輩子一定要好好賺錢，以後都搭商務艙。」她透露這趟往返美國都搭星宇航空的經濟艙，不料卻兩趟都遇到堪稱「籤王」等級的鄰座乘客，讓整趟長途飛行成為災難級的體驗。

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲▼愛莉莎莎搭機遇奧客。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎提到，去程她一上飛機就聞到鄰座女性傳來濃重異味，對方不但將私人物品往她座位擠壓，還突然情緒失控，對著螢幕怒罵疑似是越南文的不明語言，「第一次遇到瘋子在身邊。」所幸空姐幫她換座位，但新的座位也未能讓她安心。當她想在熄燈後放倒椅背入睡時，後方乘客強行用手把她的椅背推直，不讓她躺下休息。她一度想等對方入睡後再嘗試放倒座椅，沒想到仍遭制止，為此她無奈直呼：「累到像狗也要跟人先吵一架才能睡覺。」

▲▼愛莉莎莎搭機遇奧客。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎出發美國時才遇到奧客。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

而回程情況同樣讓愛莉莎莎感到崩潰，她表示，雖然坐在她後面的大叔一人坐整排座位已相當幸運，但卻仍把雙腳往前伸到她的扶手上，還不斷踢椅子、大聲講電話，為此她苦嘆：「沒品。」整趟飛行經驗，愛莉莎莎在文末無奈喊話：「不知道是不是宇宙在催促我好好賺錢，去坐商務艙，不要再到經濟艙碰運氣了。」

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愛莉莎莎網紅YouTuber

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