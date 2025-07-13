曾寶儀朝聖GD哭3次！　淚吐15年追星史：那是我的青春

記者王靖淳／綜合報導

南韓天王G-Dragon（GD）自11日起在台北小巨蛋連唱三天，不僅門票一票難求，全台更掀起一陣GD旋風，許多藝人也都到場朝聖，其中，女星曾寶儀事後在社群發文分享演唱會的觀後感，並坦言整場演出讓她哭了三次，「怎麼會不感動！那是我的青春！」

▲曾寶儀朝聖GD演唱會。（圖／翻攝自Instagram／bowie0221）

曾寶儀提到其中第一次落淚，是在演唱會開場、舞台帷幕緩緩升起、GD尚未登場時，她便不禁紅了眼眶，感性寫道：「我的青春突然回來了。」她透露，自己人生最低潮的2010至2012年間，正是BIGBANG爆紅的黃金時期。當時她一頭栽進身心靈探索的同時，也大量接觸韓綜與K-pop，BIGBANG成為她的精神寄託。

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曾寶儀回憶第一次在小巨蛋看BIGBANG表演的場景，與家人隨著台上的他們在T型舞台來回跑、唱跳、休息再衝回台前，是她記憶中最美好的演唱會經驗。即便門票越來越難搶，她也從未錯過他們來台的每場演出，甚至2015年還與四姊弟一同飛往名古屋朝聖，將回憶封存為群組名稱《BIGBANG 2015 Mad Tour》，至今仍未改過。

▲曾寶儀會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／bowie0221）

至於第二次落淚，曾寶儀透露是GD在台上親口說出「BIGBANG」的那一刻，「我以為那些美好不會再出現。」更提到當初三人在MAMA頒獎典禮合體時，她幾乎臉貼電視邊看邊哭。而最後一次哭，則是GD以影像述說人生歷程，曾寶儀感動表示：「怎麼會不感動！那是我的青春！」並以「#我是VIP我驕傲」在文末表達身為粉絲的驕傲。