激戰紅姐「驚傳3男驗出愛滋」！1手段迷惑千男　紅門宴名單全外洩

記者田暐瑋／綜合報導

大陸偽娘網紅「南京紅姐」（又稱紅爺），因與超過1600名男子發生性關係，並將過程PO網販售，其中包含多名未婚男性及健身教練等各行各業人士，令外界震驚不已，深圳衛視主持人路子豪在節目中分析指出，紅姐全靠營造「母愛般的溫暖」，才讓眾多男性掉入陷阱中。

▲南京紅姐騙砲上千男子。（圖／翻攝自微博）

深圳衛視主持人路子豪指出，紅姐能夠吸引如此多男性上當，主要是善於營造「母愛般的溫暖」氛圍，並提供「無條件的接納」感受，這種情感操作手法，加上強調免費性行為的誘因，才成功千人斬。而如今傳出，涉案的千名受害者中，已有3人被檢查出感染愛滋病，但是否與紅姐有關，仍有待進一步釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「紅姐」拍攝影片也成為南京女性「抓姦名單」，甚至被戲稱是「紅門宴名單」，甚至出現前十榜單常客。其中，被網友封為「優質皮衣哥」「快樂皮衣男」網傳被退婚，未婚妻甚至出面控訴對方的無情。一名自稱是「皮衣男」的未婚妻發現後拿影片質問對方，男方沉默了，目前雙方父母都知道，女方也去醫院檢查，但之後並未更新檢查報告內容。

▲「皮衣男」的未婚妻發現未婚夫跟紅姐發生性行為後崩潰。（圖／翻攝 抖音）