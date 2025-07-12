肯爺上海演唱會大遲到「全場氣炸」齊喊：退票！　主辦神隱不回應

記者劉宛欣／綜合報導

48歲的美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現名Ye）12日在上海體育場舉辦演唱會，卻因嚴重遲到引發大規模退票呼聲。根據歌迷說法，原定於19點30分開場，直至20點20分才正式開始，導致觀眾冒雨等待近一小時，現場情緒不滿高漲，部分觀眾集體高喊「退票」，「ye退票」衝上微博熱搜第一名的位置。

▲肯爺上海場大遲到，引發歌迷不滿。（圖／達志影像）

除了讓粉絲冒雨等待以外，還有人指出，演唱會缺乏舞美燈光設計，肯爺在煙霧中演唱，座位安排混亂且空座率高。高票價（最高超過3000元人民幣，約1.2萬台幣）與簡陋的演出形成強烈反差，引發觀眾對主辦方的強烈不滿。此外，肯爺此前在南韓及巴黎的演出，亦曾因遲到引發爭議，不少人質疑團隊管理效率有問題。

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▲肯爺舞台設計也被批評，部分粉絲抱怨煙霧大到看不到人。（圖／翻攝自微博）

針對退票問題，主辦方截至目前為止未發布任何公告，購票平台仍標示「不可退換」，引發消費者不滿。網友紛紛留言批評「國外名聲爛透的玩意能來大陸開演唱會」、「50分鐘有點離譜了」、「這要是國內歌手，不得噴成篩子」、「外國人很多都這樣，沒有時間觀念」、「遲到的時長會補嗎？」、「對老外還是太寬容了」。

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