劉品言懷孕自嘲「開始有點笨」　釣出林心如笑虧：現在開始也太早

記者王靖淳／綜合報導

女星劉品言與連晨翔上個月初公開結婚及懷孕的消息，喜獲一票粉絲及圈內好友留言祝福，平時會透過社群記錄生活的她，今（12）日發文透露，身邊朋友察覺到她個性似乎變得柔和，為此她幽默自嘲：「原來柔和是因為開始有點笨了，是不是笨的太快了。」

▲劉品言自嘲懷孕後笨太快。（圖／翻攝自Facebook／劉品言Esther LIU）

劉品言提到，身邊朋友紛紛認為她變柔和了，甚至形容她身上開始出現一些可愛的東西。對於這樣的轉變，劉品言以輕鬆語氣笑稱，自己連反應都變得不再那麼銳利，同時也透露，在與朋友出門露營後發現，自己變柔和的原因可能是「開始有點笨了」，並在文末打趣問道：「是不是笨得太快了？」貼文一出，立刻引發熱議，就連好友林心如都留言虧她：「現在就開始笨也太早了吧！」

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▲連晨翔、劉品言宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

事實上，劉品言與連晨翔雖然早已在上個月官宣成為夫妻，不過實際上小倆口直到本月2日，才悄悄前往戶政事務所完成登記。女方事後更在社群大方曬出與連晨翔及愛犬的甜蜜正面照，間接回應日前被媒體跟拍報導。她幽默寫道：「所謂的良辰吉時，其實就是大家有空的某一天，我們就出發去登記了。」她坦言原本無意高調宣布，沒想到低調登記還是引發關注，「畢竟自己的私事也這樣熱鬧了一個月了，但…還是被跟拍了，既然如此，就來張『好看』的正面圖吧。」

▲林心如留言虧劉品言。（圖／翻攝自Facebook／劉品言Esther LIU）