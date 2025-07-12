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八點檔反派惡女轉性！羅巧倫甜戀霍正奇認「好人更難演」狂哭累翻

記者黃庠棻／台北報導

三立八點檔台劇《願望》劇情進入高潮階段，情節層層堆疊、撲朔迷離。江祖平飾演的角色真實身分即將被黃少祺揭開，牽動整條主線的重大轉折即將爆發。

▲羅巧倫在《願望》與霍正奇飾演情侶，意外獲得觀眾喜愛。（圖／民視提供）

▲羅巧倫在《願望》與霍正奇飾演情侶，意外獲得觀眾喜愛。（圖／民視提供）

而劇中另一條引人關注的支線則由何依霈與茵芙聯手出擊，準備揭發表面溫和、實則心機深沉的周昱綸。他不僅在感情上出軌背叛，還暗中陷害李睿紳致死，甚至讓親姐姐苗真陷入昏迷不醒。觀眾對他的惡行咬牙切齒，紛紛留言「快讓他得到報應」、「太壞了這個人演得好氣！」

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除了這兩條劇情張力滿滿的主線之外，另一對角色的感情發展則帶來一絲溫暖。由霍正奇與羅巧倫飾演的情侶，歷經情感上的重重考驗，如今終於進入「短暫和平期」，感情線稍稍放晴。羅巧倫受訪時笑說「要一段幸福的愛情，有這麼難嗎？常常剛有點甜，就來個大風大浪！」

羅巧倫透露這段感情戲讓她非常投入，尤其角色「美妍」從原本冷酷決絕的反派，慢慢轉變成敢於面對情感、追求幸福的女人，是一段極具挑戰的演出過程，直呼「我自己也很有感觸，美妍以前做了那麼多壞事，現在想當好人，反而常常要哭、要後悔、要糾結，真的很累又很揪心。」

不少觀眾注意到羅巧倫的角色彷彿「性格翻轉」，紛紛留言「終於正常了」、「美妍變可愛了」、「有點戀愛腦但還是喜歡她」。對此，羅巧倫笑說「壞女人演起來比較過癮，現在變好了卻常常要哭，一整天都陷在那個情緒裡，有時候拍完戲情緒還沒辦法抽離。」

▲羅巧倫在《願望》與霍正奇飾演情侶，意外獲得觀眾喜愛。（圖／民視提供）

▲羅巧倫在《願望》與霍正奇飾演情侶，意外獲得觀眾喜愛。（圖／民視提供）

戲外的羅巧倫也分享對愛情的看法，坦言偏好熟男型的對象「我覺得大我十歲都OK，只要有感覺，年齡不是問題！」她說自己大部分認識的男生都比自己年長「比我小的會讓我覺得是不是我要承擔比較多？心裡會有點負擔。」

羅巧倫自認不是那種陷入戀愛就失去理智的類型「雙子座真的不容易戀愛腦啦，我頂多只有剛開始一點點吧，很快就會清醒過來，這應該算是理性戀愛？」她笑說，戀愛初期的悸動當然也有，但更享受的是兩人之間相互尊重、保持空間的狀態。

▲羅巧倫在《願望》與霍正奇飾演情侶，意外獲得觀眾喜愛。（圖／民視提供）

▲羅巧倫在《願望》與霍正奇飾演情侶，意外獲得觀眾喜愛。（圖／民視提供）

至於在愛情中會不會倒追，羅巧倫忍不住笑出來「誰會覺得自己是倒貼啊，那是我主動釋出善意，是愛的表現！」她坦言自己如果真的很欣賞對方，不排斥主動出擊「會看想到什麼程度吧。我喜歡感情裡有一點點主導權，很多事聽他的沒關係，但我也要有話語權，才會覺得這段關係是平等的。」

對於她與霍正奇在劇中的CP感，羅巧倫原本其實也有些擔心「我們兩個的組合會不會太跳Tone？結果沒想到觀眾反應很好，而且大家都說他很可愛，我就放心了。」她笑說兩人拍戲時常常笑場，也會有很多即興的互動「有一次導演臨時加戲，問我能不能親他？我就笑著說『當然可以啊！』原來霍正奇就站在面前，導演也笑瘋了！」

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羅巧倫霍正奇願望

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