李多慧低胸背心「解放傲人上圍」　釣出啦啦隊女神：我的天

記者王靖淳／綜合報導

韓職啦啦隊女神李多慧來台發展2年，擁有高人氣的她最近在社群曬出一系列應援辣照，身穿低胸背心放送傲人上圍的模樣曝光後，立刻吸引大批網友暴動按讚，就連啦啦隊女神慈妹也都現身留言驚呼：「我的天。」

▲李多慧會在社群分享應援日常。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

透過李多慧分享的照片可見到，她身穿一件迷彩背心，露出豐滿的上身曲線，頭上還帶著一個蝙蝠耳朵造型的髮飾，下身則是穿著同色系的短褲。她的妝容精緻，臉頰、肩膀都畫上傷疤特效妝。照片曝光後，吸引超過22萬名網友朝聖按讚，同時也紛紛大讚「好辣」、「好可愛」、「超級漂亮」，就連其他啦啦隊女孩陸筱晴及慈妹也都忍不住寫下誇獎留言驚呼「美」、「我的天。」

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▲李多慧會在社群分享私下生活。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

事實上，李多慧日前簽下租屋長約告別舊家，並拍片公開搬家主因除了舊家太小之外，同時也透露，自己想為將來在台買房做準備，事後更大方公開新家內裝，同時也開心喊話：「我可以住一輩子！」更曾向《ETtoday星光雲》透露，雖然去年有去台灣很多地方旅行，但今年希望「可以到沒去過的地方探索」，她當時直言台灣很像自己的第二個故鄉，早已融入這裡的生活，日子過得相當充實。