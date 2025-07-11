律師版復仇者聯盟！李鍾碩《瑞草洞》率團隊霸氣登場　吻上文佳煐卻不記得了

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+零時差跟播《瑞草洞》，戲劇由男神李鍾碩（李鐘奭）、文佳煐、姜有晳、柳惠永、林成財等人領銜主演，5人集結「律師復仇者聯盟」，遇上生活大大小小瑣事，用律師觀點詳細記載每個案件的不同面貌，結合法律職場與日常生活，看著月薪律師們成長的故事，陪伴主演們一起上工！

▲李鍾碩睽違3年回歸小螢幕。（圖／Disney+提供）



李鍾碩睽違3年回歸小螢幕，繼《黑話律師》後再次披上熟悉的律師袍，並與《W－兩個世界》導演朴勝宇再次合作，他飾演步入律師界經歷9年的資深律師安柱亨，當年剛出社會的滿腔熱血，相信每位委託人的說詞，卻一次次反被擺一道，最終關上心房，以「法條」冰冷地處理每個案例。

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《瑞草洞》由現任律師李承賢所撰寫，每件案例都宛如真實案件般生動鮮，細膩描繪法律攻防與人性糾葛。首集聚焦一名視障人士被控對客戶施暴的案件，安柱亨律師懷抱對事實與證詞層層質疑的態度介入調查，試圖在迷霧中還原真相，最後才發現視障人士與客戶其實是一對同性戀人，兩人爆發衝突的導火線為分手，但由於他們並未公開出櫃，在委託人的請求下，安柱亨並未公開事實還是勝訴了。

本劇視角5位律師的視角，觀眾得以深入體會司法審判背後的張力與灰色地帶，展開一場對正義本質的思辨旅程。李鐘碩表面表現得冷淡，但心中仍有微小的火苗，戲劇第二集很快就出現「關鍵人物」文佳煐飾演的姜熙智，她宛如璞玉的存在，對於每位委託人盡心盡力，與安柱亨截然不同，兩人展開一場對正義本質的思辨旅程。

▲《瑞草洞》5人律師幫化身復仇者聯盟。（圖／Disney+提供）



緊接著他們遇到第二個案例，一家四口低收入戶向銀行借貸，卻還不出錢導致即將被銀行趕出租屋處，低收入戶找上善良又容易心軟的姜熙智幫忙，銀行的委任律師則是安柱亨，姜熙智找到最新的文獻案例，成功讓低收入戶一家不用流落街頭，但事件有兩面思考層面，此案例銀行若敗訴，未來勢必會升高借貸條件，真正需要幫助的人再度受到嚴格審視。

《瑞草洞》跳脫傳統律政劇的正邪，安柱亨與姜熙智就如兩個矛盾對決，誰也沒對錯，讓觀眾不只是在看法庭劇，更是一場對正義本質的深刻拷問。除了正義的對決，本劇還帶有浪漫愛情元素，文佳煐10年，雖然李鍾碩堅決表示「我們有見過嗎？」但畫面一轉，兩人10年前吻上彼此，就像是甜蜜相戀的一對情侶，他們究竟是什麼關係待解謎。《瑞草洞》於5日起開播，Disney+在每週六、日零時差跟播。