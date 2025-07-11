李孝利曝維持好身材秘訣！「15年沒吃早餐」住濟州島更難胖

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天后李孝利出道二十幾年，至今仍是許多人心目中難以取代的女神。近日，她登上劉在錫的YouTube節目《只是藉口》，節目中，劉在錫好奇地問她，為何一大早就來到節目辦公室，並問她平時是否都早起。李孝利笑說：「我本來就算早起型，但也沒有這麼早，通常是早上7點半左右起床。」此外還聊到自己已經維持了15年的斷食習慣。

▲李孝利已經維持了15年的斷食習慣。（圖／翻攝自《只是藉口》）

李孝利被梁世燦問到「起床後會立刻吃早餐嗎？」時，她坦言：「我不吃早餐，只吃午餐和晚餐，午餐大約是中午12點開動。應該已經超過15年沒吃早餐了，因為早上真的吃不下東西。」她進一步補充，晚餐時間大約落在傍晚6點至6點半之間，長年維持這樣的生活作息，相當於一天有17小時處於空腹狀態，也就是實踐間歇性斷食的方式。

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▲李孝利坦言自己沒吃早餐的習慣。（圖／翻攝自《只是藉口》）

李孝利也透露，自己幾乎不吃宵夜，「在濟州島沒什麼外送可叫，這11年來幾乎都是自己下廚。如果要到外面吃飯，還要開車30分鐘以上，因為這樣，也比較不容易發胖。」意外地曝光了長年沒有活躍在螢光幕前也維持好身材的原因之一。李孝利自2013年與歌手李尚順結婚後，一直住在濟州島，直到2024年9月才搬回首爾定居。