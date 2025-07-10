瑀熙生理期不舒服躺沙發　公公暖掏千元感動她：比老公更寵我

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙去年3月底和圈外男友宣布結婚，同年9月生下兒子「小布」，平時會透過社群記錄生活的她，今（10）日在Threads發文透露，公公比老公還要寵她，讓她覺得相當感動。

▲瑀熙會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙透露，自己因生理期不適而躺在沙發上休息，公公主動關心她的狀況，並貼心詢問：「怎麼了？」當她表示「我不舒服…那個來」時，老公竟打趣說：「爸爸你要給她一百塊買巧克力，她心情就會好了。」結果公公毫不猶豫掏出一千元現金，並幽默喊話瑀熙：「那這樣可以買一千塊的巧克力，十倍的快樂！」為此，她感動直呼：「我公公比我老公更寵我。」

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▲瑀熙透露公公比老公寵她。（圖／翻攝自Threads／uccu0323）

貼文曝光後，立刻吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言點出瑀熙公公的無敵寵媳的舉動，「超寵」，也有人直呼「天哪！太幸福了吧」，對於她能擁有這樣的家庭關係表示羨慕。還有網友感性表示，「當女兒寵的公公很棒」，認為能把媳婦當成自家女兒般疼愛，是許多家庭難得的相處模式，也有網友直白留言「已羨慕」，道出不少人的心聲。