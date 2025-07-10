威廉老婆揭「生二寶辛酸」　自嘲行走青蛙＋情緒魔王：發呆就掉淚

記者王靖淳／綜合報導

前體育主播卓君澤2022年嫁給藝人威廉（廖亦崟），婚後育有一個兒子「百香果」，本月1日平安生下女兒「檸檬」，平時會透過社群記錄生活的她，今（10）日在IG發文分享生二寶的辛酸，「懷孕後期的我，基本上就是一隻行走的大青蛙+情緒大魔王。」並坦言自己坐著發呆就會掉眼淚。

▲卓君澤分享生產心情。（圖／翻攝自Instagram／lindsey_chocho）



卓君澤提到，進入孕晚期後，身心狀態猶如「行走的大青蛙+情緒大魔王」，不但睡眠品質差、胃酸逆流嚴重，連日常翻身都像闖關般艱難，再加上激素變化，情緒起伏像在搭雲霄飛車，為此她坦言：「有時光是坐著發呆就會掉眼淚。」撐過這段艱難時期，支撐她的信念就是：「再撐一下，我就要回娘家了。」

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事實上，卓君澤所稱的「娘家」，其實不是指原生家庭，而是她熟悉且信賴的月子中心，此次再度入住，讓她有種「熟門熟路的女兒回家」的感覺，種種細節都讓她感動直呼：「那種熟悉感、安心感，不是靠裝潢多豪華，而是整個團隊散發出來的溫暖。」

▲卓君澤、威廉2022年結婚。（圖／翻攝自Instagram／lindsey_chocho）

卓君澤感性表示，當真正踏進月中、卸下孕期壓力後，就像走進一個平行時空，「這裡的空氣比較安靜、腳步比較緩慢、時間比較溫柔。」她感謝月子中心成為自己產前可以投奔的地方，也感激照護團隊，讓她在情緒崩潰邊緣找到身心安定的力量，「這一胎，我又回娘家了。」

【卓君澤IG全文】

【月中週記 2.0－回娘家】



懷孕後期的我，基本上就是一隻行走的大青蛙+情緒大魔王。

身體不適就像是日常預設值：睡不好、胃酸逆流、翻個身都像闖關；情緒則是搭雲霄飛車，因激素影響，有時光是坐著發呆就會掉眼淚。

而整段孕晚期，讓我最能撐住的信念就是：「再撐一下，我就要回娘家了。」

那個「娘家」，不是原生家庭，而是——心心念念的月子中心：愛兒家產後護理之家。



這次再度入住，真的就像熟門熟路的女兒回家，還沒躺下就感覺被接住了。櫃檯小姐姐們還記得我的名字，嬰兒室護理師親切地說著「歡迎回來～」，房務阿姨一邊送熱熱的補湯，一邊叮嚀我好好休息，瞬間淚腺又有點騷動

那種熟悉感、安心感，不是靠裝潢多豪華，而是整個團隊散發出來的溫暖。



從孕晚期的各種撐，到真正入住後的「躺平」，真的好像穿越到平行宇宙——這裡的空氣比較安靜、腳步比較緩慢、時間比較溫柔。

謝謝愛兒家，讓我可以在卸貨前的崩潰邊緣，有一個可以投奔的地方；也謝謝這群熟悉的月中家人們，讓我的身心都有了歸屬感。

這一胎，我又回娘家了。