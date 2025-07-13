《Kpop 獵魔女團》熱播冠軍！歌曲〈Golden〉、〈Your Idol〉強勢攻進告示牌

文／人物誌

以「韓國偶像」為主軸的動畫電影《Kpop 獵魔女團》，絕對是今夏最爆冷門的黑馬作品，電影由索尼動畫製作、Netflix發行，作為首部融合K-pop與奇幻鬼怪元素的動畫電影，不僅有著痛快淋漓的動作場景、令人反覆播放的插曲，其中對於偶像文化的刻畫，更是令喜好K-pop的劇迷有所共鳴。

▲《Kpop 獵魔女團》播出登熱播冠軍。（圖／Netfilx，下同）

大勢女團竟是惡魔獵人？惡魔大組男團強勢衝擊樂壇

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《Kpop 獵魔女團》劇情圍繞在大勢女團HUNTR/X中的成員：魯米、米拉與佐伊，在舞臺上載歌載舞的她們，實則為保護人界的惡魔獵人；魔界為了應對HUNTR/X的阻饒，決定組成以振宇為首的男團Saja Boys，藉此奪走HUNTR/X的粉絲，秘密吸收歌迷靈魂能量來壯大自己。沒想到，魯米竟因複雜的身世，使她逐漸失去對抗惡魔的歌聲，而身為惡魔的振宇，也有著悲傷的前世記憶，處於敵對關係的兩人，又該如何處理彼此的危機？

曾製作《蜘蛛人：穿越新宇宙》的索尼動畫，將富有運動感的動畫風格，結合K-pop的光彩奪目，並集結眾多K-pop音樂製作的業內人士，其中包含曾擔任G-Dragon、BLACKPINK專輯製作人的Teddy Park，確保電影能夠呈現最真實的K-pop風格。配音的部分，英文版集結了《魷魚遊戲》李炳憲、《社內相親》安孝燮、《紙房子：韓國篇》金倫珍等韓流明星，頂級製作搭上黃金陣容，瞬間將話題性拉到最高。

電影插曲強勢攻進告示牌，以童趣方式表現偶像競爭的艱辛

《Kpop 獵魔女團》的成功，首要歸功於動聽抓耳的插曲，包含HUNTR/X唱出心路歷程的〈Golden〉、Saja Boys蠱惑人心的〈Your Idol〉，兩首歌曲更是強勢擠進告示牌百大排行榜。另外，MeloMance〈Love, Maybe〉（《社內相親》片尾曲）、Twice〈Strategy〉搭配劇情巧妙地插入，大玩安孝燮演員梗令韓劇迷無一不笑出聲來。

根據導演透露，HUNTR/X的角色設計部分參照ITZY、BLACKPINK、TWICE，而Saja Boys則參照了TXT、BTS等人氣男團，尤其振宇以車銀優與南柱赫為原型，角色存在現實偶像的影子，用童趣的方式呈現偶像生存的艱辛，也難怪粉絲們會格外感到共鳴。

劇情上，電影並未解釋魯米半惡魔血統的身世由來，也未交代振宇的地獄靈獸該何去何從？《Kpop 獵魔女團》商業成績表現亮眼，是否會推出續集或前傳，相信很快便會有相關消息，深陷Saja Boys、HUNTR/X魅力的影迷，務必密切留意Netflix消息。

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