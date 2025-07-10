鍾欣怡掏耳「棉花棒卡耳朵」挖不出！　尪孫樂欣見狀：只能送醫院

記者顧齊祐／綜合報導

藝人鍾欣怡與製作人孫樂欣結婚多年，育有一兒一女，時常透過社群媒體分享生活點滴。今（10日）她在社群平台上透露，旅遊途中竟意外將棉花棒卡在耳朵裡面，讓她一時不知所措，並發文詢問網友解決方法。

▲鍾欣怡與孫樂欣結婚多年，育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡 Cathy Chung）



鍾欣怡在貼文中表示，當她在掏耳朵時，棉花棒的棉頭突然脫落，卡在了耳朵裡面，且卡得相當深，難以自行取出。她笑說「有沒有這麼幸運啦」，還提到稍不注意可能會讓棉花頭陷得更深，讓她一時不知如何是好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鍾欣怡意外將棉花棒的棉頭卡在耳朵裡面。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡 Cathy Chung）



面對突如其來的狀況，鍾欣怡的丈夫孫樂欣建議直接送醫處理，交給專業人士解決。而鍾欣怡則保持樂觀心態，幽默地說「一定會有辦法的，生命自有出口」，並向網友尋求解決方法。

▲鍾欣怡無奈表示「有沒有這麼幸運啦」。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡 Cathy Chung）



貼文一出，許多網友紛紛留言提供建議。有網友提議「買拔眉毛夾子慢慢夾出來」，也有人建議「用點嬰兒油潤滑一下，再用掏耳棒慢慢地勾出來」。此外，還有網友分享自身經驗，表示「我上次也發生了，但我冷靜用水滴幾滴讓它有重量，輕輕地用手掏出這棉球」。

▲鍾欣怡樂觀表示「生命自有出口」。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡 Cathy Chung）