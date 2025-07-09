夢幻聯動！LE SSERAFIM「跳蔡依林新歌」百萬網友暴動...本人說話了

記者蔡琛儀／綜合報導

南韓人氣女團 LE SSERAFIM 今（9日）驚喜曝光挑戰天后蔡依林（Jolin ）新歌〈Pleasure〉舞蹈的影片，由於雙方過去從未合作過，網友們一開始還不敢置信的留言：「是蔡依林的歌？」接著才驚呼：「根本是夢幻聯動」、「超酷聯動！」蔡依林本人也看到了，還留言：「Kawaii」附上好幾顆愛心。

▲▼LE SSERAFIM挑戰跳蔡依林〈Pleasure〉。（圖／翻攝LE SSERAFIM IG）

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LE SSERAFIM 這支影片上線4小時，已經吸引超過10萬人按讚，107萬次觀看，顯見天后與南韓女子天團的聯動威力，也讓許多粉絲許願看到Jolin與LE SSERAFIM能合作一起跳舞，也有網友猜測雙方未來有合作單曲，或是Jolin要擔任LE SSERAFIM下週台北演唱會嘉賓等。

▲蔡依林〈Pleasure〉引爆討論 。（圖／凌時差音樂提供）

雖然雙方經紀公司目前尚未回應合作可能，但這段〈Pleasure〉舞蹈影片已讓不少粉絲紛紛喊話「快讓這場夢幻聯動成真！」讓這波突如其來的舞蹈挑戰瞬間成為話題焦點。