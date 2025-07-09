房時爀捲詐欺百億「最重恐遭判無期徒刑」　HYBE最新聲明致歉

記者張筱涵／綜合報導

南韓娛樂龍頭HYBE近來陷入法律風波，董事長房時爀被控涉嫌違反《資本市場法》中的「詐欺性不正當交易」條款，恐遭檢方起訴。針對此一爭議，HYBE於7月9日發聲明表示：「對於公司上市過程中相關報導引發的擔憂，深感抱歉。我們已提交詳細說明與資料，並積極配合金融當局與警方進行事實確認。」

▲房時爀。（圖／翻攝自韓網）



根據韓媒引述金融投資業界消息，韓國金融委員會旗下「資本市場調查審議委員會」於本月7日召開會議，已將起訴意見提交至證券期貨委員會（證先委），預計將於下週會議中討論是否正式移送檢方。若證實違法且獲利超過50億韓元，依《資本市場法》規定，最重可處無期徒刑或5年以上有期徒刑。

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本案爭議起源於2019年，金融監督院調查發現，房時爀當時疑似對HYBE投資人謊稱「公司沒有IPO（首次公開發行）計劃」，使對方安心將手中股份出售給其熟人所設的私募基金（PEF）。但實際上，HYBE當時已在推動指定審計人等IPO程序，顯示說法與實際情況不符。

據悉，房時爀事後從該PEF中獲得約韓幣4000億元（約台幣100億元）報酬，相當於投資收益的30%。若投資人當時未出售股份，原可因股價大漲獲利，但因聽信誤導而錯失商機。更令外界質疑的是，該筆股份交易未列入HYBE上市時的證券申報書，涉嫌資訊隱匿。

HYBE在2020年10月公開上市時，發行價為韓幣13萬5000元（約台幣3375元），較IPO前價格暴漲約5倍。上市後最高股價衝破韓幣42萬元（約台幣1萬500元），一度飆升160%。然而，該些PEF隨後大量拋售股票，導致股價在短短一週內暴跌70%，引發市場震盪。

目前金融監管機關已重新啟動調查程序，並於今年4月對房時爀營運的醫療機構與相關人員進行搜查，案件發展備受關注。