海底撈店員「忘記上菜」！97萬老濕姬傻等20mins…還被問：吃飽了嗎

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber米砂昔日自稱「老濕姬」，頻道一度擁有97萬訂閱數，未料2022年無預警宣布「回歸社會」成為上班族，並於隔年3月證實「不做網紅了」，讓不少粉絲直呼可惜。即便如此，她仍不時會分享生活，8日還寫下吃海底撈的插曲，掀起一波討論。

▲米砂點完餐，店員卻完全忘記上菜。（圖／翻攝自Threads／misa72600）



米砂透露最近吃海底撈時，店員完全忘記上她點好的菜，只能狂吃小菜。更令她驚訝的是，等了約20分鐘後，店員走上前竟問：「你們吃飽了嗎？還需要加點嗎？」

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聽到店員的問話，米砂無奈地說：「我⋯我根本沒吃到東西。」對方一臉驚訝，著急回答：「我我我去幫妳看一下。」雖然有些無奈，但她依然不失幽默，「感覺這20分鐘，我一直被店員當作一個只點鍋底就在狂吃小菜的死奧客。但誤會啊⋯我點了2800元的菜都還沒上啊！」

▲米砂不時會分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／misa72600）



最終，店員送上一盤肉作為招待並道歉。米砂也並未因此動怒，「只是覺得很好笑」，以輕鬆態度面對整件事。

米砂Threads全文：

吃海底撈之我們的菜被店員忘記上了

（狂吃小菜等了20分鐘左右）

然後店員：「你們吃飽了嗎？還需要加點嗎？」

我：「我⋯我根本沒吃到東西」

店員：「我我我去幫你看一下」

我：「好」

感覺這20分鐘

我一直被店員當作一個只點鍋底就在狂吃小菜的死奧客

但誤會啊⋯我點了2800元的菜都還沒上啊

最後獲得一盤招待的肉

沒生氣啦

只是覺得很好笑