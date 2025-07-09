男粉丟娃娃上台「被Lisa秒制止變臉丟回」！　竟又高價轉售超傻眼

記者張筱涵／綜合報導

韓國女團BLACKPINK日前於2025年7月5日在首爾高陽舉行演唱會，然而活動中發生一起引發熱議的插曲。一名觀眾將Labubu玩偶投擲至舞台方向，成員Lisa雖拾起該物，但表情明顯嚴肅，當場將玩偶直接丟回台下，並口頭提醒：「別扔東西，很危險。」

▲網友記錄並上傳自己丟娃娃的影片。（圖／翻攝自小紅書）



根據現場目擊者描述，該名男性觀眾是在Talk Time環節時，突將Labubu玩偶拋向台上，事後還以手機全程錄影、記錄自己的「投擲行動」。影片中可見，保全人員迅速上前，鄰近歌迷更立刻用手指出他是投擲者。然而，即使Lisa在台上已明確示警「請不要丟東西上台，很危險」，該男子仍無悔意，事後甚至將影片上傳至小紅書，並附文寫下「Lisa親手拿過的Labubu，高陽演唱會Lisa親手拿」，被質疑是藉偶像之名炒作並意圖高價轉賣。

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▲Lisa撿起來看了一眼就丟回觀眾區。（圖／翻攝自x）



▲Lisa發現有人丟東西時隨即發聲阻止。（圖／翻攝自小紅書）



事實上，自2022年展開世界巡演以來，BLACKPINK所屬經紀公司便多次強調演唱會嚴禁向舞台投擲物品，主要考量成員人身安全、舞台設備防護，並防範偷拍等潛在風險。早前在美國休士頓場就曾發現有觀眾將針孔攝影機藏在玩偶中，試圖偷拍女成員裙底畫面，當時Lisa亦果斷處理該物，毫不妥協。

值得一提的是，該名觀眾將被Lisa丟回的Labubu玩偶以新台幣3000元價格在網路上販售（原價僅約百元），此舉引發大量網友撻伐，痛批其「根本不是送禮，而是借機牟利」。Lisa本身便是Labubu的忠實收藏者，曾上傳長達4分鐘的開箱影片展現喜愛程度，此次「冷處理」卻與其過往形象形成強烈對比，引發部分粉絲遺憾與誤會。

對於事件，多數網友選擇力挺Lisa，認為「演唱會禁止投擲物品是基本常識」，也有留言指出：「她這樣做是為了保護自己和隊友的安全，無可厚非。」另有粉絲表示：「以前就有人在娃娃裡藏針孔攝影機，真的有風險」，也有人理性分析：「就算是她喜歡的Labubu，也不能因此破例，這樣的處理方式才是真正成熟與專業的表現。」