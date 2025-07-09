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《慾望城市：華麗下半場》編劇再出包　某人老爸死了兩次

《慾望城市：華麗下半場》第3季麗莎聽聞父親中風去世的消息，萬分不捨出席告別式，但觀眾抓包，不是早在第一季就交代父親過世了？（Max提供）

圖文／鏡週刊

有時候看戲太過認真的觀眾真的好討厭，像是《慾望城市》（Sex and the City）的粉絲就是最好的例子。在衍生劇《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That...）剛剛播出的第3季第6集，交代了劇中人麗莎父親的喪禮，然後粉絲突然發現，等等，麗莎的老爸不是已經死過了？怎麼又死了第二次？

奇特的是，大家在網路上討論後，發現編劇已經讓麗莎的老爸死了兩次。在2021年的《慾望城市：華麗下半場》頭一季，因為女主角凱莉的另一半大人物死了，於是凱莉的好友夏綠蒂跟麗莎談到這件事，麗莎提到自己的爸爸已經過世了。結果到了第2季第4集，麗莎的老爸卻活生生登場，不；這不是什麼回憶片段，是現在進行式。這是編劇頭一回出包。

所以當上週播完的第3季第6集，忙於工作中的麗莎把手機關機，沒聽到父親中風送醫去世的消息，感到遺憾萬分、看不到父親最後一面，後悔萬分參加在劇院舉行的告別式。觀眾都覺得有點莫名其妙，因為這是編劇第二度出包，把一個應該已經死掉角色，先請出來之後，接著又安排死去...。

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編劇出包了　《慾望城市：華麗下半場》某人老爸死了兩次

▲《慾望城市：華麗下半場》第2季第4集，麗莎還主動介紹爸爸給朋友認識；等一下，第一季不是說爸爸已經過世了？！（Max提供）

這個不連戲讓大家議論紛紛，反而在網路上開各種玩笑，「不是每個人都有第2次機會」、「劇本大概是AI寫的」，不過大家最喜歡的推論，就是「麗莎其實有兩個爸爸」，這樣恰好可以解釋為什麼她在第1季提到爸爸已經過世、第2季爸爸現身、第3季爸爸又往生...。看，大家都幫編劇解圍。

這是這一集第1個「不連戲」的地方，隨著麗莎父親的告別式結束，夏綠蒂自己也要面對生死難題，因為老公哈利罹患攝護腺癌，必須進行療程，他們也彼此談到生命中去世的親人。哈利就提到，自己的母親已經去世10年了。但是粉絲很快就掐指一算，假使哈利的母親已經去世10年，那麼表示他們結婚的時候，夏綠蒂就會有一個婆婆：問題是，夏綠蒂之所以能跟哈利結婚，就是哈利沒有婆婆、她才有辦法結婚。因為哈利的母親堅持兒子只能跟猶太人結婚，夏綠蒂又不是猶太人，因此遲遲無法過門；夏綠蒂只能等到哈利媽媽過世後，皈依猶太教之後才嫁給他。很顯然地，這集編劇出了第2個包，整個忘記《慾望城市》的故事線了。

編劇出包了　《慾望城市：華麗下半場》某人老爸死了兩次

▲夏綠蒂（左）與老公哈利（右）面對生死關卡，談論到生命中去世的親人，哈利無意談到母親已經去世10年，但這完全跟當初《慾望城市》交代的不一樣。（Max提供）

目前HBO與製作單位還沒有對外解釋到底是怎麼回事，不過想看最新一集《慾望城市：華麗下半場》，或者想回味《慾望城市》過去的節目，以便抓包編劇萬一出槌的話，請準時鎖定HBO或在Max串流平台上收看。

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