《慾望城市：華麗下半場》編劇再出包　某人老爸死了兩次

圖文/鏡週刊

有時候看戲太過認真的觀眾真的好討厭,像是《慾望城市》(Sex and the City)的粉絲就是最好的例子。在衍生劇《慾望城市:華麗下半場》(And Just Like That...)剛剛播出的第3季第6集,交代了劇中人麗莎父親的喪禮,然後粉絲突然發現,等等,麗莎的老爸不是已經死過了?怎麼又死了第二次?

奇特的是,大家在網路上討論後,發現編劇已經讓麗莎的老爸死了兩次。在2021年的《慾望城市:華麗下半場》頭一季,因為女主角凱莉的另一半大人物死了,於是凱莉的好友夏綠蒂跟麗莎談到這件事,麗莎提到自己的爸爸已經過世了。結果到了第2季第4集,麗莎的老爸卻活生生登場,不;這不是什麼回憶片段,是現在進行式。這是編劇頭一回出包。

所以當上週播完的第3季第6集,忙於工作中的麗莎把手機關機,沒聽到父親中風送醫去世的消息,感到遺憾萬分、看不到父親最後一面,後悔萬分參加在劇院舉行的告別式。觀眾都覺得有點莫名其妙,因為這是編劇第二度出包,把一個應該已經死掉角色,先請出來之後,接著又安排死去...。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《慾望城市:華麗下半場》第2季第4集,麗莎還主動介紹爸爸給朋友認識;等一下,第一季不是說爸爸已經過世了?!(Max提供)

這個不連戲讓大家議論紛紛,反而在網路上開各種玩笑,「不是每個人都有第2次機會」、「劇本大概是AI寫的」,不過大家最喜歡的推論,就是「麗莎其實有兩個爸爸」,這樣恰好可以解釋為什麼她在第1季提到爸爸已經過世、第2季爸爸現身、第3季爸爸又往生...。看,大家都幫編劇解圍。

這是這一集第1個「不連戲」的地方,隨著麗莎父親的告別式結束,夏綠蒂自己也要面對生死難題,因為老公哈利罹患攝護腺癌,必須進行療程,他們也彼此談到生命中去世的親人。哈利就提到,自己的母親已經去世10年了。但是粉絲很快就掐指一算,假使哈利的母親已經去世10年,那麼表示他們結婚的時候,夏綠蒂就會有一個婆婆:問題是,夏綠蒂之所以能跟哈利結婚,就是哈利沒有婆婆、她才有辦法結婚。因為哈利的母親堅持兒子只能跟猶太人結婚,夏綠蒂又不是猶太人,因此遲遲無法過門;夏綠蒂只能等到哈利媽媽過世後,皈依猶太教之後才嫁給他。很顯然地,這集編劇出了第2個包,整個忘記《慾望城市》的故事線了。

▲夏綠蒂(左)與老公哈利(右)面對生死關卡,談論到生命中去世的親人,哈利無意談到母親已經去世10年,但這完全跟當初《慾望城市》交代的不一樣。(Max提供)

目前HBO與製作單位還沒有對外解釋到底是怎麼回事,不過想看最新一集《慾望城市:華麗下半場》,或者想回味《慾望城市》過去的節目,以便抓包編劇萬一出槌的話,請準時鎖定HBO或在Max串流平台上收看。

更多鏡週刊報導

莎拉潔西卡派克承認 《慾望城市》凱莉跟大人物的關係有毒

凱莉與艾登還有機會嗎 《慾望城市:華麗下半場》第3季5月登場

80歲無意繼續拍戲 麥克道格拉斯也不算退休