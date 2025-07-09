1.6億打造台灣高鐵災難片！《96分鐘》動員封街　林柏宏、宋芸樺曝超狂挑戰

記者蕭采薇／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》將於9月5日正式上映，集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹等實力派卡司，並引進好萊塢等級技術班底，耗資1.6億元台幣、歷時九年籌備拍攝，堪稱台灣年度重量級鉅作。

▲林柏宏在《96分鐘》夜戲封鎖台北信義區街道，現場動員上千名臨演與工作人員。（圖／華影國際提供）

《96分鐘》日前在台北電影節首映大獲好評，釋出的首支預告片更瞬間突破百萬次觀看。劇組最新曝光的幕後花絮製作篇，不僅揭露全片採用好萊塢「Previs特效預演技術」，還斥資打造台灣影史首座高鐵實景攝影棚，更封鎖台北信義區街道進行夜拍，規模之大堪稱台灣影壇前所未見。

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《96分鐘》是台灣首部以高鐵為主題的災難動作片，劇組不惜重金打造台灣影史首座高鐵實景棚，使用日本訂製零件搭建車廂，並結合700片LED螢幕模擬窗外高速行駛景象，忠實呈現列車從台北疾駛到高雄的乘車體驗。男主角林柏宏在拍攝期間深受震撼：「窗外景象跟著跑動，讓演員很容易進入情境，甚至隨劇情緊張到冒汗！」

▲宋芸樺在《96分鐘》飾演俐落刑警，好有柯震東特地到場探班。（圖／華影國際提供）

此外，劇組首次引進好萊塢電影工業常用的「Previs特效預演技術」，透過動畫精密規劃動作場面，提升拍攝效率與準確度。宋芸樺在片中飾演刑警，挑戰高難度動作戲，她形容拍攝過程「一度覺得自己快暈車，但整個過程既煎熬又過癮！」

《96分鐘》除了棚拍精密，還展開大規模實景拍攝，劇組在台北市電影委員會協助下封鎖信義區街道，動員上千名臨演與工作人員營造震撼場面。導演洪子烜在現場挑戰高難度調度，連出道多年的李李仁都直呼：「第一次體驗封街拍攝，現場氣氛讓人完全融入。」宋芸樺則感慨：「能加入《96分鐘》這個團隊真的太好了！」

▲林柏宏在《96分鐘》中使用台灣影史首座高鐵攝影棚，深感身歷其境。（圖／華影國際提供）

宋芸樺的好友柯震東也特地到場探班，並幽默表示：「我是來學習怎麼拍大場面的！」花絮釋出後，網友留言大讚：「終於看到台灣拍出有國際感的動作片！」監製鄒介中透露，台北電影節的正面回饋讓團隊信心大增，期待以震撼視覺衝擊觀眾。

▲李李仁在《96分鐘》首次體驗封街拍攝，直呼新奇。（圖／華影國際提供）

影片講述拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）因炸彈攻擊案退出前線，三年後與刑警妻子黃欣（宋芸樺 飾）搭乘高鐵時，意外接獲列車藏有炸彈的警訊。在96分鐘的生死倒數中，車上乘客包括物理補教老師、爆炸案罹難者家屬等，全被捲入死亡危機。宋康任不僅要解除炸彈，更須面對埋藏內心的秘密。影片將於9月5日正式上映，勢必掀起新一波國產動作片熱潮。