陶喆56歲生日前夕宣布好消息：是我送給歌迷的一份禮物

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陶喆睽違12年的第8張錄音室創作專輯《STUPID POP SONGS》實體版將於7月11日中午12點開放預購，推出限量精裝與平裝實體版本，特別選在他生日當天開賣，作為獻給歌迷的珍貴禮物。陶喆強調：「一直以來都覺得實體唱片是非常有分量和有意義的，這次發行的實體唱片也是我送給所有歌迷朋友們的一份禮物，希望大家喜歡！」他不僅親自參與專輯製作，更親手為限量公仔上色，打造獨一無二的收藏品。

▲陶喆第8張錄音室創作專輯《STUPID POP SONGS》實體將開始預購。（圖／偉大文化提供）

專輯預購版分為「進化完成式_ed 精裝版」與「破壞進行式_ing 平裝版」，前者內含陶喆上色的DT敲擊公仔、磁吸開磚禮盒、彩頁詞本等，後者則隨附破壞概念紀實海報與外盒。從包裝到內容，皆呼應陶喆此次「破壞與重塑」的創作精神，用實體形式延伸音樂的力量。

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日前他在頻道推出「創作喆學 How I Made it」系列影片，分享幕後製作細節， 對於實體CD的包裝設計，陶喆一開始就提議回到最簡單的經典方盒來呈現「回歸初心，單純的感動」，陶喆也將為大家一一開箱實體專輯，除了會發光、有螢光效果的平裝版，還有限量精裝版的DT躍身敲擊公仔，陶喆更表示：「限量精裝版會是由我為大家親自加工上色這個公仔，會非常酷，我自己也非常期待！」

▲陶喆演唱會明年中預計突破百場。（圖／偉大文化提供）

此外，他的「Soul Power II 世界巡迴演唱會」即將在9月完成亞洲66場演出，之後陶喆將繼續前往歐美、東南亞、澳洲等地，預計明年中突破百場。