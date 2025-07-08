Lulu爸爸現身談女兒委屈　58歲仍開車「不開難道我要等死嗎」

記者葉文正／台北報導

夢田影像與公共電視再度攜手，推出由沈可尚執導、蘇麗媚監製的紀實節目《膠囊時光》第三季，包括導演沈可尚，LuLu 黃路梓茵跟爸爸黃路家翔等人都到現場，LuLu坦承「當我爸媽很辛苦。」黃路家翔則難過女兒被酸民攻擊，當認真主持人還要被罵，當媒體問他是否繼續開計程車，他則表示：「當然啊，不開難道要等死。」

▲黃路家翔(左起)與LuLu跟Lu媽出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

導演沈可尚也透露，「我超級喜歡看LU爸在幹什麼，他找到很好的位子，完全是支援者的角色，我驚訝LuLu是能帶給父母看各種視野的角色，鄭志龍跟鄭騏寬，兩人成長歷程中，兩人有距離，很奇妙隱喻了距離的改變，很多事情不言可喻，很優雅處理兩人關係，這些都超出我想像。」

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▲一家三口感情好。（圖／記者葉文正攝）

LuLu黃路梓茵也坦承，「當我爸媽蠻辛苦，一般爸媽不要承受這些(遭到批評)，爸爸也會很緊張跟承受這些，他們很想幫我出氣，但出氣會被我罵，因為我的工作就是這樣，我要面對這些，我必須要自己消化，這是我不孝的地方。」

黃路家翔也被問到LuLu歷任男友，他提到：「只要OK的就帶回來家裡啊，尤其她做這工作，有的女星也是有年紀才結婚，我們都不會催她。」至於LuLu有時候會穿比基尼秀身材，爸爸也說「不錯啊，身材很好」，立刻被LuLu吐槽：「你明明是說，妳怎麼都穿這麼少，不懂你在穿什麼。」引起現場鬨笑。

與父親黃路家翔則說，酸民欺負我女兒，我很難過，也會抱怨，也有考慮到多問題，我只要說出口回答，酸民會更強勢攻擊，所以我就是刪掉就好，以前當軍人比較沉默，我跟LuLu媽我們是和諧的家庭，看電視都是LuLu媽在配合我。我喜歡開車，不開車我在幹嘛，乾脆去等死，因開車能出去看到不同的人，可以聊天，所以會持續做到不能做就休息。媽媽也會抱怨酸民，但就是要吞下去，媽媽很重感情，她就哭，我私下就會詰譙。不能主動表現出來。我58歲仍在開車，職業駕駛每年都要檢查身體。

LuLu爸爸也說，幸好姊妹倆學業業都有好成績，只是會擔憂她身體健康，例如《大熱門》都熬夜到天亮，會擔心。至於網友搓合她跟陳漢典，LuLu爸爸認為都順其自然，不排斥。