台中雨下太大淹腳踝！ 敖犬家門前「一把抱起辣妻」發發：又戀愛了

記者潘慧中／綜合報導

敖犬（莊濠全）2024年10月與女友發發登記結婚，夫妻倆不時會和粉絲分享生活點滴。發發7日便在社群網站透露，台中這幾天一直下雨，家門口的積水還一度淹到腳踝，但老公當下的舉動讓她相當感動。

▲發發分享婚姻生活。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



發發表示，這幾天和敖犬一起回台中處理事情，未料雨下個不停，加上夫妻扛著大包小包的行李，已經看起來有些狼狽了，結果家門前又有一大灘深度及踝的積水，「怎樣都繞不過的那種。」

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▲發發和敖犬回台中遇到連日下雨。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



夫妻倆當下對看了一眼，浪漫情節就此展開。敖犬說「上來吧！我抱妳」，發發笑回要老公別鬧，但對方依然堅持，「然後他就一把抱起我，扛著我和行李上騎樓。」

▲敖犬和發發婚後依舊甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



敖犬的貼心舉動讓發發驚呼：「這是什麼偶像劇情節！！！那一刻我覺得我又戀愛了！」對這樣看似老套的浪漫，她坦言完全招架不住，「我就是吃這套哈哈哈哈哈哈，好喜歡這種生活中的浪漫瞬間。」