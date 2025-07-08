爆偷吃已婚富商「樂天Dora燦笑首露臉」！彎腰致意…倒出超兇上圍

記者潘慧中／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）5月底被影射介入富商婚姻、懷孕墮胎以來，持續消失於球場。事隔1個多月，她近日提早舉辦生日會，以一襲性感甜美的造型亮相，吸引不少粉絲到場支持。

▲▼Dora陷入風波後首度露臉。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）



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從Instagram限時動態中，可以看到Dora紮起頭髮，化上精緻妝容，展現神采奕奕的笑容。她身穿一件白色短洋裝，平口低胸剪裁辣露呼之欲出的北半球，彎腰致意時更是倒出了深邃事業線。

▲Dora舉辦生日會。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）



Dora洋裝後方還疑似附有超大蝴蝶結的白紗，宛如公主出巡。她下半身則搭配同色系尖頭鞋，襯托出穠纖合度的美腿。手裡捧著蛋糕的她，收到了許多粉絲的祝福。

事實上，Dora目前全面停工，當初被爆出介入富商婚姻時，她就緊急取消高雄龍舟錦標賽的行程，對外說明是因為「身體狀況不佳」。緊接著，她不只缺席樂天的應援活動，7月更直接消失於應援班表。

▲Dora日前被影射介入已婚富商的婚姻。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）



對此，Dora日前發文感慨地說，這陣子過得並不輕鬆，「許多過程，外人看不見，也不是幾句話就能說清的。但我始終記得，那些在風雨中依然選擇相信我的人。」因此，Dora想特別感謝粉絲一路以來的陪伴和支持，「成了我撐下去的力量。」