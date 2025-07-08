韓女星剛離婚就懷二胎！「前夫不同意硬要做」　發聲：我需要做出選擇

記者田暐瑋／綜合報導

女星李施昤於Netflix影集《Sweet Home》中飾演特種部隊出身的前消防員「徐伊景」，受到觀眾歡迎。今年3月宣布和老公離婚，怎料離婚不到半年，就宣布懷上二胎，她也坦言是在前夫未同意的狀況下，自行做了試管嬰兒。

李施昤2017年與一名餐飲業企業家結婚，育有一名兒子，今年3月宣布離婚，8日她無預警發文認了懷孕中：「我之所以選擇親自告知大家，是我想提前防止出現誤解和猜測的輿論。」她坦言：「我在婚姻期間透過試管嬰兒技術準備懷第二胎，但胚胎移植一直沒有進行就離婚了。」

▲李施昤。（圖／Netflix提供）

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而就在離婚程序進行時，李施昤被告知胚胎冷凍保存的5年期限即將到期，「我需要做出選擇，在胚胎即將被廢棄的前夕，我決定接受移植。雖然對方不同意，但我願意承擔自己做出的決定所帶來的一切責任。」也表示一直渴望擁有孩子，「我仍相信自己的選擇是更有價值的。」

對於外界輿論，李施昤絲毫不後悔，「回顧我的人生，最重要的始終是孩子。現在，我只感謝這個新生命的到來，並且比任何時候都更加平靜和幸福。我會懷著深深的責任感，努力過好未來的生活，讓孩子不會感到任何缺失。」李施昤於2009年出演KBS2電視劇《花樣男子》以及MBC《我們結婚了》，因此為大眾所熟知。

▲李施昤離婚後懷二胎。（圖／翻攝自李施昤IG）