歌迷無奈：不想被水噴濕！　PSY演唱會破例開放「超特殊區域」韓網笑了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王PSY每到夏天都會舉辦「SUMMER SWAG濕身秀」，演唱會最大特色就是全場觀眾濕透，砸下重資向觀眾席噴灑約300噸的水，台上、台下玩得盡興。不過，近來卻有歌迷聲音表示「不想濕身」，PSY罕見在IG發文表示「破例開放」，將為即將到來的大邱演出準備「不會淋濕區」，引起一陣熱議。

▲▼PSY演唱會破例開放「超特殊區域」。（圖／翻攝自PSY IG）



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PSY於7日在IG發文，他表示「大邱這次會有第一次全新的嘗試，濕身秀一直以來都邀請觀歌迷在會淋濕的觀眾席觀賞演出，但這次包含搖滾區、指定席、視線不良區的門票全都完售了，因此破例在3樓開設『不會淋濕區』」。

▲▼PSY以往演唱會必會濕身。（圖／翻攝自PSY IG）



文章裡幽默寫著，「如果您不想淋濕，或是想要坐得比樹還高，我們邀請您到『不會淋濕區』觀賞」。PSY的官方發文公開後，引起韓網一片熱議，逗趣地回覆「那有只想淋濕一點點的區域嗎」、「居然出現不淋濕區」，但也有人表示「不淋濕的話感覺會熱到暈倒」。

▲PSY在圈內人脈極廣，天王、天后都會助陣演唱會。（圖／翻攝自PSY IG）



「SUMMER SWAG濕身秀」自開辦以來，成為南韓娛樂圈每年夏天的盛事，PSY今年更找來天王G-DRAGON與Rosé以及j-hope等人助陣，天王、天后驚喜現身於演唱會上，令粉絲驚喜不已。