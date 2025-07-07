不畏丹娜絲來襲！「樂天女神」廉世彬甜美現身球場　突公開驚喜全場暴動

記者孟育民／台北報導

樂天女孩「水蜜桃趴」主題日甜美登場，「樂天三本柱」之一、素有「可愛擔當」之稱的廉世彬，也為球迷準備了一份驚喜。球場上首度播放由她親自作詞作曲的單曲《Cherry blooming》，讓全場驚喜連連。這首歌曲不僅展現她對音樂的熱愛，也巧妙結合球場氛圍與女孩的夢想氛圍，她開心分享：「這是計劃的小驚喜，希望在球場應援時播放，這首也是實現夢想和希望而創作的歌曲。」

▲廉世彬在球場演唱。（圖／樂天桃猿提供）

6日比賽期間，因颱風丹娜絲即將來襲，但涼爽的天氣反而成了意外收穫。廉世彬透露：「聽到是颱風很擔心，但也多虧了風，比賽很涼爽，還取得了勝利，心情真的很好！」

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▲廉世彬現身水蜜桃趴。（圖／樂天桃猿提供）

隨著七月中下旬明星賽腳步逼近，「樂天三本柱」也化身韓食快閃店的老闆娘，親自招呼球迷。被問到最想擔任的工作時，廉世彬毫不掩飾自己熱情一面：「如果大家願意捧場，到時候球迷很多需要排隊的話，會想要出來當糾察隊的角色，請大家乖乖排隊。」從舞台到球場，廉世彬始終帶著親切微笑與百分百的誠意，讓人忍不住期待她更多元的舞台模樣。