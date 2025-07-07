長瀨智也罕回應TOKIO解散！IG發文「 虛假的世界」掀議…親回原因

記者陳芊秀／綜合報導

日本國民男團「TOKIO」因成員國分太一涉及嚴重違規事件，宣布暫停演藝活動，兩團員包括城島茂、松岡昌宏痛下決定宣布團體解散，結束31年活動。前團體主唱長瀨智也罕見受訪，但直言：「關於TOKIO的事情，我不會說什麼。」

▲長瀨智也過去是TOKIO主唱，2021年宣布退團退社，從此淡出演藝圈。（圖／翻攝自X）

據日媒《SponichiAnnex》報導，長瀨智也2021年3月31日退出TOKIO，同時退出傑尼斯事務所（現改名星達拓娛樂），與往日活躍螢光幕相比，現在形同引退演藝圈，但仍從事音樂活動，同時也挑戰摩托車賽車運動。他7月6日在靜岡富士賽車場出賽，面對媒體追問對TOKIO解散一事的看法，低調表示「我不太想說別人的事情。」據日媒推測，他是顧慮到決定解散的城島茂與松岡昌宏的艱難心情，所以避免多發言。

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而國分太一於6月20日宣布停止活動後，長瀨智也曾在IG寫下：「如果厭倦了充滿虛假世界的話，我推薦賽車。」這則貼文引發外界解讀。他面對媒體群訪，被問起發文有何涵義，直言：「沒有特別的意思。」接著他說明：「我並不是說虛假就不好。虛假是有趣的。表演本身就是虛假的極致。但進入賽車的世界後，事情就不是這麼簡單了。我只是想說，能夠以自己想要的方式，帥氣地做著自己喜歡的事情才是重要的。」他也否認發文是向TOKIO成員傳達的訊息。

▲長瀨智也近年投入摩托車賽車運動，也製作音樂。（圖／翻攝自IG）

長瀨智也偶像形象深植人心，遠離娛樂圈後整個人變得不同。他被問到今後的未來，回答道：「人生就是要開心地走下去。只要開心，什麼都好；只要帥氣，什麼都好。」他表示會堅持現在的態度，「這是沒什麼意義的人生，但是我現在被人們這樣眷顧著，與其思考人生，不如想著要怎麼跑得更快，或是思考要做什麼樣的音樂還比較好」。而他參加靜岡摩托車賽事，獲得第2名。

▲長瀨智也（左）參加摩托車賽事獲得第2名。（圖／翻攝自X）