凱蒂佩芮、奧蘭多布魯分手掀揣測！知情人爆：疑因男方愛拈花惹草

記者劉宛欣／綜合報導

美國天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與交往9年多的男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）訂婚並育有1女，卻在3日正式證實分手，未來將以家人身分，共同撫養女兒。對於兩人的分手原因，外界議論紛紛，有人猜是兩人各自忙碌而疏離，還有人指出與女方前陣子登太空有關，近日，則有爆料將矛頭指向男方，稱分手原因正是因為奧蘭多布魯太愛拈花惹草。

▲凱蒂佩芮、奧蘭多布魯日前證實分手。（圖／達志影像）

日前兩人在聲明中表示：「由於最近圍繞奧蘭多布魯和凱蒂佩芮的關係引發熱烈討論，我們的發言人證實，在過去幾個月內，奧蘭多和凱蒂已開始重新調整彼此的關係，將重心放在共同撫養女兒上。」不過也進一步強調，儘管兩人已經分手，但仍將對方視為家人，並以「愛、穩定和相互尊重」為基礎，攜手照顧女兒。

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▲分手原因傳是男方愛撩妹。（圖／翻攝自IG）

兩人分手的背後原因引起外界諸多猜測。根據外媒報導，有知情人士爆料，奧蘭多在今（2025）年4月赴美國邁亞密參加郵輪啟航活動時，與現場一名女子互動過於親密，疑似調情，行為引來熱議。爆料者還透露，奧蘭多布魯未對自己的舉止表現出悔意，還在5月初觀看F1賽車時，再度與女性友人同行，種種跡象都引起外界揣測。