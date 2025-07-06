6美女主播辯論激戰！　庾澄慶被數度告白「一生的偶像」罕難招架

記者孟育民／台北報導

友松娛樂製作、哈林庾澄慶主持的公視查核型綜藝節目《哈！真相大白了》將於7月7日正式開播，首集就迎來顏值與腦力兼具的主播陣容震撼登場！包括陳家頤、趙心屏、尹乃菁、陳雅琳、舒夢蘭與虞承璇6位新聞主播級女神集結踢館，一道關於「新聞媒體是否可不經授權使用公開照片」的查核題，立刻點燃全場戰火！尹乃菁嚴肅指出：「這題關係到官司，媒體一旦被告，賠的可都是公司的錢！」各主播瞬間切換辯論模式，紛紛搬出實戰經驗輪番拷問「金牌特派員」游嵥彥律師，讓哈林當場大喊：「我受不了，我壓力好大！」





▲六位女主播登上《哈！真相大白了》。（圖／公視提供）

哈林庾澄慶睽違11年重返棚內綜藝舞台，光魅力就先讓來賓招架不住！趙心屏一登場就激動表示：「近距離看到哈林哥，讓我心跳加速！」尹乃菁更不避諱現場「迷妹告白」：「哈林是我一生的偶像，現在沒人在買CD，但只要哈林出，我一定買，我今天就是衝著哈林來的！」虞承璇則笑說自己名字太像庾澄慶，經常被誤認成哈林妹妹，自嘲：「我根本從小就在假新聞裡長大！」首集節目不只硬知識對決，更是偶像崇拜現形記，讓哈林現場笑到招架不住。

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▲全台最正女主播同場鬥智，新聞法條引爆現場辯論大亂鬥 。（圖／公視提供）

公視《哈！真相大白了》節目緊張刺激，來賓必須搶鈴答題，舒夢蘭眼看失誤未搶到鈴，立刻質疑「鈴壞了吧？」笑翻全場。當正確答案與現場預期完全不同時，陳雅琳忍不住吐槽：「那幹嘛有這種規定？」讓哈林忙著安撫：「你不要氣啦。」