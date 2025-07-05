北影完整得獎名單／《小雁與吳愛麗》奪最佳劇情長片　《大風之島》奪百萬首獎

記者蕭采薇／台北報導

2025台北電影獎5日在中山堂舉辦頒獎典禮，百萬首獎由紀錄片《大風之島》拿下，該片歷時二十年拍攝，以宏大的時間尺度紀錄、追蹤樂生療養院拆遷爭議。最佳劇情長片則由《小雁與吳愛麗》，該片也是導演林書宇和夏于喬夫妻首度合作的作品。

▲台北電影節《小雁與吳愛麗》楊貴媚拿下「最佳女配角」、導演林書宇拿下「最佳編劇」。（圖／記者黃克翔攝）



百萬首獎

《大風之島》

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最佳劇情長片

《小雁與吳愛麗》

最佳導演

徐漢強《鬼才之道》

最佳男主角

萬洛.隆甘迦《白衣蒼狗》

最佳女主角

高伊玲《我家的事》

最佳男配角

李康生《默視錄》

最佳女配角

楊貴媚《小雁與吳愛麗》

最佳新演員

梁湘華《破浪男女》

最佳配樂

福多瑪《默視錄》

最佳編劇

林書宇《小雁與吳愛麗》

最佳紀錄片

《大風之島》

最佳短片

《A面:我的一天》

最佳動畫片

《風的前奏》

最佳攝影

米卡埃爾．卡普隆《白衣蒼狗》

最佳剪輯

秦岳志《大風之島》

最佳美術設計

張軼峰《河鰻》

最佳造型設計

鄧莉棋《角頭—大橋頭》

傑出技術

動作指導：黃泰維《鬼才之道》

最佳聲音設計

高偉晏、林廷琍、陳灉《白衣蒼狗》

最佳視覺效果

郭憲聰、邱俊毅／《鬼才之道》