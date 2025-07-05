北影完整得獎名單／《小雁與吳愛麗》奪最佳劇情長片 《大風之島》奪百萬首獎
記者蕭采薇／台北報導
2025台北電影獎5日在中山堂舉辦頒獎典禮，百萬首獎由紀錄片《大風之島》拿下，該片歷時二十年拍攝，以宏大的時間尺度紀錄、追蹤樂生療養院拆遷爭議。最佳劇情長片則由《小雁與吳愛麗》，該片也是導演林書宇和夏于喬夫妻首度合作的作品。
▲台北電影節《小雁與吳愛麗》楊貴媚拿下「最佳女配角」、導演林書宇拿下「最佳編劇」。（圖／記者黃克翔攝）
百萬首獎
《大風之島》
最佳劇情長片
《小雁與吳愛麗》
最佳導演
徐漢強《鬼才之道》
最佳男主角
萬洛.隆甘迦《白衣蒼狗》
最佳女主角
高伊玲《我家的事》
最佳男配角
李康生《默視錄》
最佳女配角
楊貴媚《小雁與吳愛麗》
最佳新演員
梁湘華《破浪男女》
最佳配樂
福多瑪《默視錄》
最佳編劇
林書宇《小雁與吳愛麗》
最佳紀錄片
《大風之島》
最佳短片
《A面:我的一天》
最佳動畫片
《風的前奏》
最佳攝影
米卡埃爾．卡普隆《白衣蒼狗》
最佳剪輯
秦岳志《大風之島》
最佳美術設計
張軼峰《河鰻》
最佳造型設計
鄧莉棋《角頭—大橋頭》
傑出技術
動作指導：黃泰維《鬼才之道》
最佳聲音設計
高偉晏、林廷琍、陳灉《白衣蒼狗》
最佳視覺效果
郭憲聰、邱俊毅／《鬼才之道》
讀者迴響