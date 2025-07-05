宋哥18歲入行遇「潛規則」！　被帶去摩鐵拼命逃出竟挨訓：不乖

記者劉宛欣／綜合報導

擁有180公分高挑身材的女星「宋哥」宋依璇，憑著模特兒出身展現亮眼氣場，她日前登上節目《11點熱吵店》，分享初入行時，險些「失身」的恐怖經歷，透露年僅18歲剛北漂時，因不敢拒絕有權勢長輩的飯局邀請，差點在續攤時陷入險境，甚至親眼目睹現場女生脫剩內衣褲，回想當下仍心有餘悸。

▲宋哥18歲剛入模特兒圈時，目擊行業潛規則現場。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

宋哥表示，剛入行時業界前輩常以「應酬」之名邀請她赴宴，因擔心得罪對方、影響前途，她總是硬著頭皮出席。某次以為晚上9點就能結束的局，沒想到對方臨時說要續攤，車子一路從大安區開往大直的汽車旅館，「抵達後還直接進地下室停車場，我當下心裡真的超恐慌，只想著『完蛋了』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宋哥坦言看到現場被震撼到。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

宋哥回憶一進包廂就看見許多男女，其中有女生已醉得不省人事，甚至貼著男生大跳豔舞。而她本人被要求「不跳舞就喝酒」，還被灌了高濃度威士忌，整場氣氛壓迫。最讓她震撼的是，其中有女性被命令跳舞，衣服脫到只剩內衣和內褲，宋哥直言當下「整個人僵住」，心裡想逃但不敢表現出來。

▲宋哥事後遇到其中一位長輩，還被酸「不乖」。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

為了不惹惱長輩，宋哥象徵性地脫掉外套和毛衣，沒想到裡面還穿著發熱衣，讓長輩瞬間「解掉」才放過她。但事情並未就此結束，她坦言當晚被毛手毛腳後，受不了就鼓起勇氣衝出房間，搭計程車逃回家。沒想到，過幾天後，其中一名長輩再度碰面時竟諷刺她：「在這圈子見過那麼多模特兒，妳是最不乖的。」讓主持人Melody也傻眼：「講這種話滿噁心的。」