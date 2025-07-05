周興哲9月再攻小巨蛋開唱！　突大讚舒華1事：真的不可思議

▲周興哲9月26、27、28日一連三天登上台北小巨蛋。（圖／星空飛騰提供）



記者翁子涵／台北報導

周興哲宣布《台新銀行Odyssey旅程世界巡迴演唱會》，9月20、21日二度站上紅磡體育館，台北場則在9月26、27、28日一連三天登上台北小巨蛋，他昨（4日）在香港巨蛋簽售會，不少粉絲敲碗：「快來我們城市開唱！」周興哲承諾：「我一定很快再去見你們！」更感性說：「Odyssey這趟旅程不知不覺已跑了五十幾場，這裡頭也有我跟你們、各地小興星的美好回憶，我愛你們唷！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼周興哲在香港舉辦簽售會。（圖／星空飛騰提供）



活動中還舉辦了快問快答環節，當周興哲被問到，用一句話形容曾合拍〈幾乎是愛情〉MV的(G)I-DLE成員葉舒華，他秒答：「白！」並大讚葉舒華膚色是不可思議的白，還現場比自己手臂笑說：「跟我完全是兩個色調！」語畢全場笑炸，周興哲也分享，自己一落地就馬上去吃最想念的港式叉燒飯，吃得超滿足，直呼：「這就是來香港的意義啊！」

而香港返場將再度回到象徵華語樂壇聖殿的紅磡體育館連唱兩天，讓昨晚在簽售會現場的粉絲歡聲雷動。周興哲感性表示：「能在紅磡開唱是很大的榮幸，這次一定會準備很多驚喜，希望大家都能來聽我唱歌。」台北小巨蛋門票將於20日啟售。

