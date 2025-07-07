7月7日星座運勢／水瓶創造理想財富！ 天蠍找回愛情初衷
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：佳績卓越亮眼
感情：獲得理想感情
財運：創造理想財富
幸運色：原木色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：全面思考決策
感情：表達不宜刻意
財運：貴人提拔相助
幸運色：粉金色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：自由自在工作
感情：積極調解誤會
財運：不宜接觸賭博
幸運色：淺藍色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【土象星座】
工作：合作多加觀察
感情：不可有得失心
財運：付出社會公益
幸運色：抹茶色
貴人：射手
小人：獅子
工作：提升工作節奏
感情：氣氛尷尬緩解
財運：慎防衝動花費
幸運色：橙黃色
貴人：雙子
小人：魔羯
工作：海納百川致勝
感情：無暇顧及對方
財運：創造全新商機
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：水瓶
【水象星座】
工作：勇敢做出決斷
感情：真誠獲取愛情
財運：恐出現無力感
幸運色：純白色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：順利增加客戶
感情：找回感情初衷
財運：全心全力賺錢
幸運色：鵝黃色
貴人：金牛
小人：雙魚
工作：有望出現轉機
感情：甜蜜感情升溫
財運：獲得友人意見
幸運色：焦糖色
貴人：天蠍
小人：牡羊
【火象星座】
工作：熱情流失退去
感情：情感尚需勇氣
財運：勿信小道消息
幸運色：淡紫色
貴人：天秤
小人：處女
工作：方案方向改變
感情：避免節外生枝
財運：賺取適當利潤
幸運色：深棕色
貴人：魔羯
小人：射手
工作：選擇更勝努力
感情：溝通出現代溝
財運：鑽研市場結構
幸運色：粉橘色
貴人：牡羊
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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