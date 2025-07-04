直擊／五堅情休團！陳零九出事後「4人分開唱」合體夢碎　婁峻碩台上罕見失誤

記者吳睿慈／高雄報導

歌手陳零九5月爆出閃兵爭議，他宣布放下藝人身份，中止九澤CP、五堅情相關演藝工作，五堅情宣布全面休團，震驚所有堅果。風波過去2個月，邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩4人首度露面，4日現身於高雄啤酒節舞台，但他們並非以「五堅情」名義合體，4人分開上台，活動只有安排邱鋒澤、黃偉晉合唱，賴晏駒與邱鋒澤的特別舞台。

▲五堅情4位成員分開唱，連打招呼影片都分開錄製，團體真正進入休團期。（圖／翻攝自7-11 IG）



邱鋒澤、黃偉晉4日晚間以歌曲〈永遠永遠〉、〈過去式〉揭開舞台演出，他們分別跟觀眾打招呼後，邱鋒澤便把舞台交棒給偉晉，兩人輪流獻唱，最後才再度合體獻唱告五人夯曲〈愛人錯過〉，邱鋒澤嗨喊：「今晚不要錯過好不好？」他們讚嘆著：「舞台真的好大喔，要顧到每個觀眾是一個大挑戰。」聽到台下有人哀嚎「靠近點」，兩人放送粉絲福利，前往該方向打招呼，寵粉一百分。

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緊接著是小賴（賴晏駒）以一身網狀黑色舞台裝亮麗現身，帶來節奏強勁的歌曲〈幹我什麼事〉炒熱氣氛，他大聲喊道：「哈囉大家好，我聽一下你們的尖叫聲。」全場熱情回應，他帶動唱〈娘娘槍〉，最後再與邱鋒澤合體唱〈邊緣人格〉結束舞台。

最後婁峻碩以嘻哈造型唱著〈NEVERRLAND〉、〈鑽石〉全場嗨爆，他則喊著「讓我聽到你們現場的聲音」，看到台下滿滿觀眾，他承認演出有失誤並自虧：「緊張死了，我很久沒有忘這麼多詞了，好久沒有大型演出了！」一連多首歌曲後，他帶來壓軸歌曲〈一首歌〉並說出「謝謝大家，我們下次見」，4位成員直到最後一刻都沒合體。

▲陳零九閃兵後，五堅情休團。（圖／翻攝自五堅情IG）



陳零九爆出閃兵後，五堅情宣布全面休團，邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩首度亮相，只是他們以個人名義出席高雄啤酒節，4人雖然寵粉滿分，但聊天環節都沒有太多對話，令粉絲感到頗為可惜。不過，台上「話少」，4人後台休息室仍用同一間，感情還是很好。