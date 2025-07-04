尹到怡穿細肩帶趴地「濕身倒出美胸」　鏡頭前放送邪惡視角

記者王靖淳／綜合報導

南韓女團FANATICS出身的尹到怡，日前與台灣成員李家儀一起到澎湖遊玩，沒想到卻遭知名海產店老闆以輕佻語氣抱怨，影片曝光後掀起不小討論。最近她登上由藝人張立東主持的節目《東東隆咚鏘》，一身清涼打扮體驗夏天必玩的「抖抖橋」，畫面曝光後再度引發熱議。

▲尹到怡錄節目體驗抖抖橋。（圖／翻攝自YouTube／東東隆咚鏘）

節目中尹到怡身穿一件白色吊帶背心，外搭白色的薄上衣，下身穿著一件藍色的牛仔短褲，與主持人張立東現身游泳池體驗設施。一開始兩人先泡腳去角質，接著再到抖抖橋上協力用嘴巴傳橡皮筋，並在限時一分鐘內一起走到抖抖橋的對面。最後，由尹到怡獨自一人挑戰走完抖抖橋，只見她成功跑到對面後跌在充氣墊上，接著再趴在橋上慢慢爬回原地，性感放送胸前好身材，途中還無奈表示：「台灣綜藝節目很難。」令一旁的張立東哭笑不得。

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▲尹到怡趴在抖抖橋上爬回原地。（圖／翻攝自YouTube／東東隆咚鏘）

事實上，尹到怡日前在爆出遊澎湖遭海產店老闆羞辱的風波後，曾透過社群列出3點發聲。她表示，當天與友人於晚間9點多進入店內，約11點左右離開，並指出「Google地圖顯示營業時間至12點」，因此否認老闆所稱的「三更半夜、超過12點」說法。此外，她也解釋，抵達店家時有詢問是否能用餐，老闆並未表示已打烊，因此才會留下點餐。

▲尹到怡到澎湖吃海產遇到無禮老闆。（圖／翻攝自YouTube）

對於部分網友質疑影片經過剪輯，尹到怡解釋當下錄影中斷的原因，強調自己並無刻意篩選內容。她透露，餐點送上後正準備開始錄影時，老闆突然生氣地將食物收走，讓她錯愕。她補充，與老闆的對話當時多以台語與中文夾雜進行，「我們聽不太懂，只是出於禮貌對他微笑。」此外，她坦言「到現在還是不明白老闆說的『一半』是什麼意思」，但強調和友人都記得過程並未有任何冒犯行為。

▲尹到怡會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／yxxndoi_）

最後，尹到怡在文末向澎湖的民眾及相關店家致歉，並透露已捐款新台幣5萬元給澎湖家扶基金會，表達彌補之意。她強調，第一次造訪澎湖留下美好印象，也期待未來能再次與家人朋友前往，「再次說明，我只是對當天的用餐體驗感到不開心，並非對整個澎湖，感謝大家，今後我會繼續拍影片分享美食、風景和生活。」