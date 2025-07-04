政客少子化全怪「高齡女無法生育」！　柴田淳怒批：女人非生育機器

記者張筱涵／綜合報導

創作歌手柴田淳近日在社群媒體上公開怒批參政黨代表神谷宗幣「高齡女性無法生育」的發言，引發網路熱議與社會關注。她強調：「女人不是為了國家生孩子的」，呼籲應正視女性的主體性與尊嚴。

▲柴田淳。（圖／翻攝自Instagram／shibatajun_official）



事件源於神谷宗幣7月3日於參議院選舉公示後的街頭演說。他在演說中提到日本的少子化問題，主張：「能生孩子的，也就只有年輕女性。雖然這樣說會被指責為歧視，但這不是歧視，是現實。很抱歉地說，男性和高齡女性是無法生育的。」他進一步指出，若想維持日本人口，應營造「讓年輕女性想生孩子、覺得生完孩子後能安心生活」的社會環境，並批評當前「過度強調女性就業」的政策走向，引發社會正反兩極的反應。

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對此，柴田淳在X（前推特）上引用相關新聞報導表示憤怒：「女的是為了國家才生孩子的嗎？請不要忘記這點。」她進一步指出：「正因為你們把女人當成生育機器，才會看不起沒生、不能生或已經無法生孩子的女性。」她毫不掩飾地批評道：「頭腦太差了，男人算什麼？」並強調：「大家都是從女人肚子裡出生的，請至少懷有一點尊重。」

柴田淳同時表達了對社會風氣的擔憂，直言：「拜託，千萬不要把少子高齡化歸咎於女人。說什麼『女人不生孩子才導致這樣』，這種風向太可怕了。」

▲柴田淳發文。（圖／翻攝自X／shibatajun）



針對柴田的言論，來自埃及的藝人 Fifi 也在 X 發文回應，認為柴田「『大家都是從女人出生的，所以要尊重女性』這種觀點，反而過度將生育女性特殊化」，並指出神谷的發言其實是在說明生育現實，而非歧視。

儘管神谷宗幣的說法標榜「事實陳述」，但其「高齡女性無法生育」、「年輕女性應該負起生育責任」等語句引發部分民眾與名人不滿，質疑其言論過於性別定型、忽視女性多元角色，進一步引爆了對於日本少子化政策與性別意識的社會討論。